22:17 | Футбол — РФПЛ

Кристиан Нобоа: "Не знаю, почему я так мало играю в "Зените"

3

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер Роберто Манчини сине-бело-голубых делает ставку на молодых футболистов. Хавбек также добавил, что недоволен отсутствием игровой практики в питерской команде.

 
Кристиан НОБОА.Кристиан Нобоа: "Не думаю о том, чтобы попросить "Зенит" меня отпустить"

– Почему у вас мало игровой практики в "Зените"?

– У меня нет ответа на ваш вопрос. Я работаю на одном и том же уровне каждый день, не снижаю к себе требований. Думаю, когда выходил в этом сезоне на поле, играл хорошо. Но таково решение тренера.

– Манчини вам не объяснял, почему не выпускает на поле?

– Нет. Я никогда не задаю тренеру таких вопросов. Мое дело – тренироваться и показывать, что готов помогать "Зениту".

– То есть считаете, что когда Манчини давал вам шанс, вы выглядели на поле хорошо?

– Конечно. Сыграл в тех матчах хорошо. Чувствовал это. Кроме того, многие потом говорили, что я выглядел на поле лучше другого футболиста. Но уважаю выбор тренера. Он решает, кто должен выходить в стартовом составе.

– Так или иначе, вас уже перестали вызывать в сборную Эквадора?

– Переживаю по этому поводу. Но в сборной сейчас происходят перемены. Тренер делает ставку на более молодых футболистов. Однако если буду постоянно играть за "Зенит", возможно, вновь получу вызов в национальную команду. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Опрос

Кто будет лидировать в РФПЛ после матча "Зенит" - "Локомотив" в 15-м туре?
голосовать
3
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

П_о_в_а_р

Патаму шта Краневиттер...

22:39

читатель1

Переход в динамо ничему не научил.

22:31

AnatolyNZ

Надо было включать голову,когда предлагали переход в Зенит.А теперь приходится полировать лавку.

22:26