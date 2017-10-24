Кристиан Нобоа: "Не знаю, почему я так мало играю в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер Роберто Манчини сине-бело-голубых делает ставку на молодых футболистов. Хавбек также добавил, что недоволен отсутствием игровой практики в питерской команде.

– Почему у вас мало игровой практики в "Зените"?

– У меня нет ответа на ваш вопрос. Я работаю на одном и том же уровне каждый день, не снижаю к себе требований. Думаю, когда выходил в этом сезоне на поле, играл хорошо. Но таково решение тренера.

– Манчини вам не объяснял, почему не выпускает на поле?

– Нет. Я никогда не задаю тренеру таких вопросов. Мое дело – тренироваться и показывать, что готов помогать "Зениту".

– То есть считаете, что когда Манчини давал вам шанс, вы выглядели на поле хорошо?

– Конечно. Сыграл в тех матчах хорошо. Чувствовал это. Кроме того, многие потом говорили, что я выглядел на поле лучше другого футболиста. Но уважаю выбор тренера. Он решает, кто должен выходить в стартовом составе.

– Так или иначе, вас уже перестали вызывать в сборную Эквадора?

– Переживаю по этому поводу. Но в сборной сейчас происходят перемены. Тренер делает ставку на более молодых футболистов. Однако если буду постоянно играть за "Зенит", возможно, вновь получу вызов в национальную команду. (Виталий АЙРАПЕТОВ)