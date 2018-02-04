Кристиан Нобоа: "Мои дети занимаются в академии "Рубина"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в интервью "СЭ" рассказал о том, что его дети говорят на двух языках - русском и испанском. Кроме того, он отметил, что сыновья занимаются футболом в академии "Рубина", бывшего клуба Нобоа.

– У вас два сына. На каком языке говорят они?

– С мамой только на русском, со мной – на испанском. Уверен, что думают они на русском – это язык их друзей, на нем говорят в школе, на улице, на тренировках.

– Футбольных тренировках?

– Да, они занимаются в академии "Рубина". Я не настаиваю, чтобы они обязательно стали футболистами – когда придет время, они решат, что делать в будущем. Играть они могут и за эквадорскую сборную, и за российскую, но опять же – выбирать будут самостоятельно.

– Что вы подарили им на Новый год?

– Это всегда проблема, потому что у них есть абсолютно все. Если мы приходим в какой-нибудь детский магазин, я сразу покупаю все, что им понравится. Практически невозможно выбрать подарок, которого у них еще нет. Но каждый год они пишут письма деду Морозу, так что на этот раз получили очередную порцию игрушек. (Егор БЫЧКОВ)