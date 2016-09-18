"Краснодар" вырвал победу у "Ростова"

"Краснодар" в домашнем матче 7-го тура чемпионата России одержал волевую победу над "Ростовом" – 2:1. Счет на 10-й минуте открыл защитник гостей Сесар Навас. Хозяева отыгрались в конце второго тайма – на 87-й минуте отличился защитник Налду. Решающий мяч на третьей компенсированной минуте второго тайма с пенальти забил Федор Смолов.

Отметим, что для "Краснодара" эта игра стала первой в премьер-лиге после ухода с поста главного тренера Олега Кононова.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Краснодар" - "Ростов" - 2:1 (0:1)

Голы: Сесар Навас, 10 - угловой (0:1). Налду, 87 (1:1). Смолов, 90+4 - с пенальти (2:1).

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Гранквист, Налду, Енджейчик (Лаборде, 72), Газинский, Каборе, Эбуэ (Торбинский, 60), Ахмедов, Смолов, Жоаузинью (Окриашвили, 60).

"Ростов": Джанаев, Терентьев, Гранат, Сесар Навас, Мевля, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Калачев (Полоз, 65), Ерохин (Препелицэ, 89), Думбья (Азмун, 58).

Предупреждения: Нобоа, 36. Полоз, 77.

Судьи: Еськов. Мосякин (все Москва), Колосков (Уфа).

18 сентября. Краснодар. Стадион "Кубань".

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