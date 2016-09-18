21:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" вырвал победу у "Ростова"

Нападающий "Краснодара" Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ.
Нападающий "Краснодара" Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ.
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"Краснодар" в домашнем матче 7-го тура чемпионата России одержал волевую победу над "Ростовом" – 2:1. Счет на 10-й минуте открыл защитник гостей Сесар Навас. Хозяева отыгрались в конце второго тайма – на 87-й минуте отличился защитник Налду. Решающий мяч на третьей компенсированной минуте второго тайма с пенальти забил Федор Смолов.

Отметим, что для "Краснодара" эта игра стала первой в премьер-лиге после ухода с поста главного тренера Олега Кононова.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Краснодар" - "Ростов" - 2:1 (0:1)

Голы: Сесар Навас, 10 - угловой (0:1). Налду, 87 (1:1). Смолов, 90+4 - с пенальти (2:1).

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Гранквист, Налду, Енджейчик (Лаборде, 72), Газинский, Каборе, Эбуэ (Торбинский, 60), Ахмедов, Смолов, Жоаузинью (Окриашвили, 60).

"Ростов": Джанаев, Терентьев, Гранат, Сесар Навас, Мевля, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Калачев (Полоз, 65), Ерохин (Препелицэ, 89), Думбья (Азмун, 58).

Предупреждения: Нобоа, 36. Полоз, 77.

Судьи: Еськов. Мосякин (все Москва), Колосков (Уфа).

18 сентября. Краснодар. Стадион "Кубань".

Видео опасных моментов и текстовая трансляция матча

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

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КОММЕНТАРИИ (32)
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King's Bounty 2

Спасибо Ростову. А карп тоже съехал :))

22:08

самарец

Симпатизирую Ростову но сегодня в проигрыше пускай винят сами себя Тактика от обороны долго результат приносить не могут А Краснодар молодцы и судья тут не при чём Очень сложно в динамике рассмотреть такой момент Но главное они бежали они хотели забить и сделали это

22:07

Al Rains

Галицкий для нашего футбола за свой счёт всё делает...а не как газпрём за счёт народа

22:07

zema1905

Всю игру судил на одном уровне,а в конце опустил планку. А вообще при счете 1-0 нельзя делать замены ради замен.

22:07

Реалист!

Пенальти скорее не было,чем был. По-моему Дима просчитался с заменами - Полоз и Азмун не для такой погоды, особенно Полоз не вошел.

22:06

RSDsouth

6-й тур : у Ростова два удаления ( на ногу наступили Гацкану и завалили Гацкана в штрафной )и такой честный пенальти ( Галицкий или как там этого армянина ? так честно радовался после очередного слива Москве ) . Ну давай,РФПЛ, выигрывай у Ганы и остальных )))

22:05

vladfm6868

Смолов, классный чувак, такой гол решающий забил, не стыдно самому, наверно теперь гордится будет.

22:04

Ю.Ю.

А не тот ли это Еськов, что в конце 90-х за сельпо пылил?

22:04

Al Rains

Versus67 +100500

22:03

Al Rains

AlexCS4 Слудующая с ЦСКА, а 2 поражения подряд для Краснодара не очень))

22:03

sergoX

Офигеть. Даже не ростовские, все поголовно пишут что пеналя не было... Судья - ты москалев!

22:03

Адвокат121

Твари. РФС твари. Судьи твари. Удаления, пенальти... Ск слов нет.

22:02

Versus67

Ротенберга не надо было продавать))))

22:02

AlexCS4

Al Rains Молодцы ребята-для ЦСКА подарок, следующую, извините, но сольёте)) ====================== В чем для ЦСКА-то подарок? Ты хоть таблицу видел?

22:01

Al Rains

Тренер всё равно нужен в Краснодар-но Шалимов везунчик))

22:01

Vedi

Помнится недавно кое кто к Мутко взывал про судей - как всё смешно и смешными выглядят кто недавно на всю страну взывал к справедливости .

22:01

coxo

продажное судейство

22:01

Al Rains

ГВК?))

22:00

Mark Krass

Это Гинер левую пенку просрочке проплатил, сто пудов.))Только он так может. Или такая низкая квалификация судьи.Третьего не дано.

21:59

Al Rains

Не правда-концовку Краснодар вырвал-Галицкий много делает-Бог видит-вот и результат...

21:59

King's Bounty 2

судья 3,14

21:58

Thomas_Boy

Выгрызли победу. Молодцы.

21:58

sergoX

О.УЖ.С.!

21:58

Емельян Пугачев

очередная судейская победа над Ростовом... таким макаром Ростов опять окажется в зоне вылета

21:58

fioru

Краснодар вырвал победу? Правда? Журналист вообще смотрел матч? Судья забил... Сам упал, сам назначил, сам реализовал. Цирк

21:58

aravir

Не Краснодар вырвал победу, а судья.

21:58

LemieuxMario

судейка молодец))) в компенсированное время такой фуфлыжный пеналь поставил)))

21:57

Al Rains

Вот это концовочка!!! Шалимов везунчик-всю команду в рестик приглашай!!! Молодцы ребята-для ЦСКА подарок, следующую, извините, но сольёте))

21:57

Slim Taller

Пенальти сомнительный.

21:57

msdan

где там уникум, который тявкал в пятницу??? победоносец... краснодарчик для начала обыграйте потом тявкать начинайте

21:57

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ