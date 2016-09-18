"Краснодар" вырвал победу у "Ростова"

"Краснодар" в домашнем матче 7-го тура чемпионата России одержал волевую победу над "Ростовом" – 2:1. Счет на 10-й минуте открыл защитник гостей Сесар Навас. Хозяева отыгрались в конце второго тайма – на 87-й минуте отличился защитник Налду. Решающий мяч на третьей компенсированной минуте второго тайма с пенальти забил Федор Смолов.
Отметим, что для "Краснодара" эта игра стала первой в премьер-лиге после ухода с поста главного тренера Олега Кононова.
Чемпионат России
Премьер-лига
7-й тур
"Краснодар" - "Ростов" - 2:1 (0:1)
Голы: Сесар Навас, 10 - угловой (0:1). Налду, 87 (1:1). Смолов, 90+4 - с пенальти (2:1).
"Краснодар": Крицюк, Калешин, Гранквист, Налду, Енджейчик (Лаборде, 72), Газинский, Каборе, Эбуэ (Торбинский, 60), Ахмедов, Смолов, Жоаузинью (Окриашвили, 60).
"Ростов": Джанаев, Терентьев, Гранат, Сесар Навас, Мевля, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Калачев (Полоз, 65), Ерохин (Препелицэ, 89), Думбья (Азмун, 58).
Предупреждения: Нобоа, 36. Полоз, 77.
Судьи: Еськов. Мосякин (все Москва), Колосков (Уфа).
18 сентября. Краснодар. Стадион "Кубань".
King's Bounty 2
Спасибо Ростову. А карп тоже съехал :))
22:08
самарец
Симпатизирую Ростову но сегодня в проигрыше пускай винят сами себя Тактика от обороны долго результат приносить не могут А Краснодар молодцы и судья тут не при чём Очень сложно в динамике рассмотреть такой момент Но главное они бежали они хотели забить и сделали это
22:07
Al Rains
Галицкий для нашего футбола за свой счёт всё делает...а не как газпрём за счёт народа
22:07
zema1905
Всю игру судил на одном уровне,а в конце опустил планку. А вообще при счете 1-0 нельзя делать замены ради замен.
22:07
Реалист!
Пенальти скорее не было,чем был. По-моему Дима просчитался с заменами - Полоз и Азмун не для такой погоды, особенно Полоз не вошел.
22:06
RSDsouth
6-й тур : у Ростова два удаления ( на ногу наступили Гацкану и завалили Гацкана в штрафной )и такой честный пенальти ( Галицкий или как там этого армянина ? так честно радовался после очередного слива Москве ) . Ну давай,РФПЛ, выигрывай у Ганы и остальных )))
22:05
vladfm6868
Смолов, классный чувак, такой гол решающий забил, не стыдно самому, наверно теперь гордится будет.
22:04
Ю.Ю.
А не тот ли это Еськов, что в конце 90-х за сельпо пылил?
22:04
Al Rains
Versus67 +100500
22:03
Al Rains
AlexCS4 Слудующая с ЦСКА, а 2 поражения подряд для Краснодара не очень))
22:03
sergoX
Офигеть. Даже не ростовские, все поголовно пишут что пеналя не было... Судья - ты москалев!
22:03
Адвокат121
Твари. РФС твари. Судьи твари. Удаления, пенальти... Ск слов нет.
22:02
Versus67
Ротенберга не надо было продавать))))
22:02
AlexCS4
Al Rains Молодцы ребята-для ЦСКА подарок, следующую, извините, но сольёте)) ====================== В чем для ЦСКА-то подарок? Ты хоть таблицу видел?
22:01
Al Rains
Тренер всё равно нужен в Краснодар-но Шалимов везунчик))
22:01
Vedi
Помнится недавно кое кто к Мутко взывал про судей - как всё смешно и смешными выглядят кто недавно на всю страну взывал к справедливости .
22:01
coxo
продажное судейство
22:01
Al Rains
ГВК?))
22:00
Mark Krass
Это Гинер левую пенку просрочке проплатил, сто пудов.))Только он так может. Или такая низкая квалификация судьи.Третьего не дано.
21:59
Al Rains
Не правда-концовку Краснодар вырвал-Галицкий много делает-Бог видит-вот и результат...
21:59
King's Bounty 2
судья 3,14
21:58
Thomas_Boy
Выгрызли победу. Молодцы.
21:58
sergoX
О.УЖ.С.!
21:58
Емельян Пугачев
очередная судейская победа над Ростовом... таким макаром Ростов опять окажется в зоне вылета
21:58
fioru
Краснодар вырвал победу? Правда? Журналист вообще смотрел матч? Судья забил... Сам упал, сам назначил, сам реализовал. Цирк
21:58
aravir
Не Краснодар вырвал победу, а судья.
21:58
LemieuxMario
судейка молодец))) в компенсированное время такой фуфлыжный пеналь поставил)))
21:57
Al Rains
Вот это концовочка!!! Шалимов везунчик-всю команду в рестик приглашай!!! Молодцы ребята-для ЦСКА подарок, следующую, извините, но сольёте))
21:57
Slim Taller
Пенальти сомнительный.
21:57
msdan
где там уникум, который тявкал в пятницу??? победоносец... краснодарчик для начала обыграйте потом тявкать начинайте
21:57