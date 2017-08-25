"Краснодар" станет первым обладателем приза Лига Fair Play

Премия Лига Fair Play учреждена РФПЛ и букмекерской компанией "Лига Ставок", передает корреспондент "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ. В июле обладателем премии станет "Краснодар". Награда будет вручена во время матча 8-го тура чемпионата России с "Динамо", который состоится 27 августа (начало игры - 20.00 по московскому времени).

Победитель определится по окончании сезона на основании оценок по итогам месяца и года по шести параметрам: количество предупреждений и удалений, зрелищность игры, уважение к соперникам и судьям, поведение представителей команд и болельщиков.