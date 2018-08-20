"Краснодар" - "Спартак": моменты матча, взятые из системы ВАР. Видео

"Краснодар" опубликовал моменты матча 4-го тура РПЛ против "Спартака" (0:1), взятые из системы ВАР.

– Мы не согласны с положительной оценкой судейства бригады Сергея Лапочкина в матче "Краснодар" – "Спартак", – еще раз подчеркнул генеральный директор краснодарцев Владимир Хашиг.

Ранее краснодарский клуб иронично прокомментировал работу Лапочкина в этой встрече.

Кроме того, форвард "Краснодара" Ари, который получил прямую красную карточку после удара головой в лицо Самюэля Жиго, назвал судейство позором для российского футбола.​

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