"Краснодар" прервал домашнюю беспроигрышную серию "Амкара"

В матче 25-го тура чемпионата России "Краснодар" на выезде одолел "Амкар" – 2:0. По голу забили Федор Смолов и Вандерсон. Российский форвард упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров – теперь на его счету 15 мячей.

"Быки" занимают четвертое место в таблице. Для краснодарцев победа стала третьей кряду. "Амкар" остался на восьмой строчке. Для пермяков это поражение стало первым на своем поле с 24 апреля 2016 года.

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

"Амкар" – "Краснодар" – 0:2 (0:0)

Голы: Смолов, 63 (0:1). Вандерсон, 76 (0:2).

"Амкар": Хомич, Милькович, Зайцев, Занев, Конде, Гиголаев, Гол, Бодул, Комолов (Йовичич, 78), Баланович (Гасилин, 72), Прокофьев (Костюков, 46).

"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Шишкин (Жигулев, 83), Подберезкин (Перейра, 62), Газинский, Классон, Смолов, Вандерсон (Жоаузинью, 77).

Предупреждение: Гиголаев, 81.

Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Болотенков (Москва), Архипов (Ульяновск).

27 апреля. Пермь. Стадион "Звезда".

Трансляция матча