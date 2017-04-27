"Краснодар" прервал домашнюю беспроигрышную серию "Амкара"

В матче 25-го тура чемпионата России "Краснодар" на выезде одолел "Амкар" – 2:0. По голу забили Федор Смолов и Вандерсон. Российский форвард упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров – теперь на его счету 15 мячей.
"Быки" занимают четвертое место в таблице. Для краснодарцев победа стала третьей кряду. "Амкар" остался на восьмой строчке. Для пермяков это поражение стало первым на своем поле с 24 апреля 2016 года.
Чемпионат России
Премьер-лига
25-й тур
"Амкар" – "Краснодар" – 0:2 (0:0)
Голы: Смолов, 63 (0:1). Вандерсон, 76 (0:2).
"Амкар": Хомич, Милькович, Зайцев, Занев, Конде, Гиголаев, Гол, Бодул, Комолов (Йовичич, 78), Баланович (Гасилин, 72), Прокофьев (Костюков, 46).
"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Шишкин (Жигулев, 83), Подберезкин (Перейра, 62), Газинский, Классон, Смолов, Вандерсон (Жоаузинью, 77).
Предупреждение: Гиголаев, 81.
Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Болотенков (Москва), Архипов (Ульяновск).
27 апреля. Пермь. Стадион "Звезда".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #АмкарКраснодар 0:1 63' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 - лучший бомбардир 15⚽ pic.twitter.com/onU3O7Ube4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #АмкарКраснодар 0:2 76'– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 апреля 2017 г.
Франсишко Вандерсон pic.twitter.com/KuIlZi357I
inspire
быки выиграли за счет индивидуального мастерства, в целом почти равный матч, быки создавали моменты и себе и Амкару, но нету просто у Амкара хладнокровных исполнителей, вот и результат ...
19:25
AlexCS4
Все-таки Ростов пролетает мимо Европы. Жаль. Лучше бы Ростов, чем Зенит.
19:21
rusfed 2.0
Федун проплатил Галицкому, чтоб у конебомжей коленки дрожали
19:20
inspire
private51 ну что Гаджиев ?надо срочно бригаду Турбина вызывать!!! =============== еще добавь, что Амкар проплатил Турбину
19:19
sproper
сколько команд в Перьми делали 0-2? я плохо чувствую ответ
19:18
Dragan
"КРАСНОДАР" ДОЛЖЕН ПОПАСТЬ В ТРОЙКУ!
19:14
rusfed 2.0
Федя молодец. Но с теми, в пользу кого регулярно свистят левые пенали, конкурировать трудно
19:08
sproper
если бы да кабы (а не люди в чёрном) была бы интрига за сер и бронз.. КРАСНОДАР!!! Ждём Кубань след год
19:08
private51
ну что Гаджиев ?надо срочно бригаду Турбина вызывать!!! только они могут не видеть очевидные голы и пенальти... а судьбу не обманешь !!! после скандальной победы , побед нет и не будет!!!
19:07
ALESS85
Молодцы! Вперед Быки!
19:02
Kupservas
Да уж, нас ждет паскуднейшая осень в еврокубках!...
18:58