18:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" прервал домашнюю беспроигрышную серию "Амкара"

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В матче 25-го тура чемпионата России "Краснодар" на выезде одолел "Амкар" – 2:0. По голу забили Федор Смолов и Вандерсон. Российский форвард упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров – теперь на его счету 15 мячей.

"Быки" занимают четвертое место в таблице. Для краснодарцев победа стала третьей кряду. "Амкар" остался на восьмой строчке. Для пермяков это поражение стало первым на своем поле с 24 апреля 2016 года.

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

"Амкар" – "Краснодар" – 0:2 (0:0)

Голы: Смолов, 63 (0:1). Вандерсон, 76 (0:2).

"Амкар": Хомич, Милькович, Зайцев, Занев, Конде, Гиголаев, Гол, Бодул, Комолов (Йовичич, 78), Баланович (Гасилин, 72), Прокофьев (Костюков, 46).

"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Шишкин (Жигулев, 83), Подберезкин (Перейра, 62), Газинский, Классон, Смолов, Вандерсон (Жоаузинью, 77).

Предупреждение: Гиголаев, 81.

Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Болотенков (Москва), Архипов (Ульяновск).

27 апреля. Пермь. Стадион "Звезда".

Трансляция матча

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (11)
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inspire

быки выиграли за счет индивидуального мастерства, в целом почти равный матч, быки создавали моменты и себе и Амкару, но нету просто у Амкара хладнокровных исполнителей, вот и результат ...

19:25

AlexCS4

Все-таки Ростов пролетает мимо Европы. Жаль. Лучше бы Ростов, чем Зенит.

19:21

rusfed 2.0

Федун проплатил Галицкому, чтоб у конебомжей коленки дрожали

19:20

inspire

private51 ну что Гаджиев ?надо срочно бригаду Турбина вызывать!!! =============== еще добавь, что Амкар проплатил Турбину

19:19

sproper

сколько команд в Перьми делали 0-2? я плохо чувствую ответ

19:18

Dragan

"КРАСНОДАР" ДОЛЖЕН ПОПАСТЬ В ТРОЙКУ!

19:14

rusfed 2.0

Федя молодец. Но с теми, в пользу кого регулярно свистят левые пенали, конкурировать трудно

19:08

sproper

если бы да кабы (а не люди в чёрном) была бы интрига за сер и бронз.. КРАСНОДАР!!! Ждём Кубань след год

19:08

private51

ну что Гаджиев ?надо срочно бригаду Турбина вызывать!!! только они могут не видеть очевидные голы и пенальти... а судьбу не обманешь !!! после скандальной победы , побед нет и не будет!!!

19:07

ALESS85

Молодцы! Вперед Быки!

19:02

Kupservas

Да уж, нас ждет паскуднейшая осень в еврокубках!...

18:58