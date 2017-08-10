21:53 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" одолел "Ахмат", в перерыве произошла драка

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В матче 5-го тура чемпионата России "Краснодар" на выезде вырвал победу у "Ахмата" – 3:2. У гостей голы на счету Александра Мартыновича и Виктора Классона, которому потребовалась лишь минута после выхода на замену, чтобы отличиться.

 
РОДОЛФУ vs Павел МАМАЕВ.Драка в Грозном. Что происходит. Видео

У хозяев в своей дебютной игре забил новичок Исмаэл, также ассистировавший Антону Швецу. А решающий мяч на счету воспитанника "быков" Ивана Игнатьева, поразившего ворота соперника на третьей добавленной минуте.

Этот результат позволил "Краснодару" подняться на третье место в турнирной таблице. От лидирующих "Зенита" и "Локо" "быки" отстают на три очка. "Ахмат" потерпел второе поражение и опустился на шестую строчку.

Отметим, что в перерыве в подтрибунном помещении между игроками команд вспыхнула драка, в которой приняли участие Павел Мамаев и Родолфу. По некоторой информации, полузащитник гостей назвал бразильца "обезьяной" в концовке первого тайма. Выяснение отношений продолжилось и за пределами поля.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Краснодар" – 2:3 (0:0)

Голы: Мартынович, 53 - угловой (0:1). Исмаэл, 73 - штрафной (1:1). Классон, 76 (1:2). Швец, 90 (2:2). Игнатьев, 90+3 (2:3).

"Ахмат": Городов, Семенов, Анхель, Филипе Сампайю (Исмаэл, 70), Уциев, Родолфу (Бериша, 65), Иванов, Швец, Мохаммади, Митришев (Балай, 63), Лео Жаба.

"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Мамаев (Жоаузинью, 68), Каборе, Газинский (Шишкин, 29), Перейра, Вандерсон Масиэл (Классон, 76), Игнатьев.

Предупреждения: Газинский, 25. Мартынович, 30. Родолфу, 41. Мамаев, 41.

Судьи: ИВАНОВ. Усачев (все Ростов-на-Дону), Суховерхов (Воронеж).

10 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении? //
Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"

 

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (18)
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Thomas_Boy_

гаттузо туп ____________ Президента? Героя России? Это шутка такой, да? :(

22:26

гаттузо туп

Tomas-Boy-///Вечер добрый!А президента клуба будем в Магадан отправлять или дадим шанс на исправление???)

22:20

Новоуепинни

Нехило краснодарик отскакивает. То судейка за него поиграет, то чужой кипер. Походу запас прухи уже выбрали, дальше атас будет

22:16

Millwall82

Я не понимаю этот Ахмат, то катает доги со многими кроме Зенита, то отдается за долги. Меньше таких команд в РФПЛ.

22:16

xueks

теперь вы видите что конон еще болший физрук

22:14

Thomas_Boy_

Команду расформировать и отправить в Магадан. Там пусть играют. Нам такие игроки не нужны. Мы новых найдем. Которые побеждают.

22:14

Тот самый Зануда

У юного Месси в пердиве ноги сводит к 70 минуте,а тут 18-летний пацан бодро отбегал весь матч и ещё решающий мяч забил.

22:06

RSDsouth

Ну значит не только мне показалось что Просрочке не нужен был третий гол в атаке Классона ... Спасибо 18-летнему пацану !

22:05

RSDsouth

Пока Питер и Москва скупают Мамман и Дриусов ( даже on line следят ) , Краснодар 17 и 18 летних пацанов наигрывает . Из России пацанов ! А для С-Э в этом матче главное - драка ...

22:03

Новоуепинни

Кононову понравилось. Стильно поиграли

22:03

Бней Иегуда

Кононов не ровня Шалимову?)

22:02

МачоМэн

У быков два вратаря топа - Синицын и Крицюк. У коней ни одного - конифей давно не тащит, а помазун это пипец )

22:01

disss

Отскочили! Не очень-то и рвались забивать третий гол при счете 1:2! За это их наказал футбольный бог!

22:00

zoostation

Рука Кононова в Ахмате пока не видна, зато сам Краснодар сегодня сыграл в лучших традициях Олега Георгиевича!

22:00

ErnstRadir

классный матч,лучший в туре 100%

22:00

Sobakin94

Классно вздули Ахмата!

21:57

30 лет за ЦСКА!

Всё-таки не просто так ЛВС от Мамаева избавился...

21:57

HAZELSAMARA

Ежели не договорняк, то матч (в части второго тайма) могу считать понравившимся. В нашей РФПЛ такое не каждый тур бывает.

21:55