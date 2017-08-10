"Краснодар" одолел "Ахмат", в перерыве произошла драка

В матче 5-го тура чемпионата России "Краснодар" на выезде вырвал победу у "Ахмата" – 3:2. У гостей голы на счету Александра Мартыновича и Виктора Классона, которому потребовалась лишь минута после выхода на замену, чтобы отличиться.

У хозяев в своей дебютной игре забил новичок Исмаэл, также ассистировавший Антону Швецу. А решающий мяч на счету воспитанника "быков" Ивана Игнатьева, поразившего ворота соперника на третьей добавленной минуте.

Этот результат позволил "Краснодару" подняться на третье место в турнирной таблице. От лидирующих "Зенита" и "Локо" "быки" отстают на три очка. "Ахмат" потерпел второе поражение и опустился на шестую строчку.

Отметим, что в перерыве в подтрибунном помещении между игроками команд вспыхнула драка, в которой приняли участие Павел Мамаев и Родолфу. По некоторой информации, полузащитник гостей назвал бразильца "обезьяной" в концовке первого тайма. Выяснение отношений продолжилось и за пределами поля.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Краснодар" – 2:3 (0:0)

Голы: Мартынович, 53 - угловой (0:1). Исмаэл, 73 - штрафной (1:1). Классон, 76 (1:2). Швец, 90 (2:2). Игнатьев, 90+3 (2:3).

"Ахмат": Городов, Семенов, Анхель, Филипе Сампайю (Исмаэл, 70), Уциев, Родолфу (Бериша, 65), Иванов, Швец, Мохаммади, Митришев (Балай, 63), Лео Жаба.

"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Мамаев (Жоаузинью, 68), Каборе, Газинский (Шишкин, 29), Перейра, Вандерсон Масиэл (Классон, 76), Игнатьев.

Предупреждения: Газинский, 25. Мартынович, 30. Родолфу, 41. Мамаев, 41.

Судьи: ИВАНОВ. Усачев (все Ростов-на-Дону), Суховерхов (Воронеж).

10 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении? //

Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"