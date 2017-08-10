"Краснодар" одолел "Ахмат", в перерыве произошла драка

В матче 5-го тура чемпионата России "Краснодар" на выезде вырвал победу у "Ахмата" – 3:2. У гостей голы на счету Александра Мартыновича и Виктора Классона, которому потребовалась лишь минута после выхода на замену, чтобы отличиться.
У хозяев в своей дебютной игре забил новичок Исмаэл, также ассистировавший Антону Швецу. А решающий мяч на счету воспитанника "быков" Ивана Игнатьева, поразившего ворота соперника на третьей добавленной минуте.
Этот результат позволил "Краснодару" подняться на третье место в турнирной таблице. От лидирующих "Зенита" и "Локо" "быки" отстают на три очка. "Ахмат" потерпел второе поражение и опустился на шестую строчку.
Отметим, что в перерыве в подтрибунном помещении между игроками команд вспыхнула драка, в которой приняли участие Павел Мамаев и Родолфу. По некоторой информации, полузащитник гостей назвал бразильца "обезьяной" в концовке первого тайма. Выяснение отношений продолжилось и за пределами поля.
Чемпионат России
Премьер-лига
5-й тур
"Ахмат" (Грозный) – "Краснодар" – 2:3 (0:0)
Голы: Мартынович, 53 - угловой (0:1). Исмаэл, 73 - штрафной (1:1). Классон, 76 (1:2). Швец, 90 (2:2). Игнатьев, 90+3 (2:3).
"Ахмат": Городов, Семенов, Анхель, Филипе Сампайю (Исмаэл, 70), Уциев, Родолфу (Бериша, 65), Иванов, Швец, Мохаммади, Митришев (Балай, 63), Лео Жаба.
"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Мамаев (Жоаузинью, 68), Каборе, Газинский (Шишкин, 29), Перейра, Вандерсон Масиэл (Классон, 76), Игнатьев.
Предупреждения: Газинский, 25. Мартынович, 30. Родолфу, 41. Мамаев, 41.
Судьи: ИВАНОВ. Усачев (все Ростов-на-Дону), Суховерхов (Воронеж).
10 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении? //
Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #АхматКраснодар 0:1 53' Александр Мартынович pic.twitter.com/ExJuY3tM7h– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @akhmatgrozny #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #АхматКраснодар 1:1 73' Исмаэл pic.twitter.com/R86dRvANJY– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #АхматКраснодар 1:2 76' Виктор Классон pic.twitter.com/zG17ZD5DN5– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @akhmatgrozny #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #АхматКраснодар 2:2 90' Антон Швец pic.twitter.com/aXq7OXsQ8B– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 августа 2017 г.
Дополнительная информация
- Ахмат (футбол)
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Павел Мамаев
- Краснодар
- Александр Мартынович
- Виктор Классон
- Иван Игнатьев
- Антон Швец
Thomas_Boy_
гаттузо туп ____________ Президента? Героя России? Это шутка такой, да? :(
22:26
гаттузо туп
Tomas-Boy-///Вечер добрый!А президента клуба будем в Магадан отправлять или дадим шанс на исправление???)
22:20
Новоуепинни
Нехило краснодарик отскакивает. То судейка за него поиграет, то чужой кипер. Походу запас прухи уже выбрали, дальше атас будет
22:16
Millwall82
Я не понимаю этот Ахмат, то катает доги со многими кроме Зенита, то отдается за долги. Меньше таких команд в РФПЛ.
22:16
xueks
теперь вы видите что конон еще болший физрук
22:14
Thomas_Boy_
Команду расформировать и отправить в Магадан. Там пусть играют. Нам такие игроки не нужны. Мы новых найдем. Которые побеждают.
22:14
Тот самый Зануда
У юного Месси в пердиве ноги сводит к 70 минуте,а тут 18-летний пацан бодро отбегал весь матч и ещё решающий мяч забил.
22:06
RSDsouth
Ну значит не только мне показалось что Просрочке не нужен был третий гол в атаке Классона ... Спасибо 18-летнему пацану !
22:05
RSDsouth
Пока Питер и Москва скупают Мамман и Дриусов ( даже on line следят ) , Краснодар 17 и 18 летних пацанов наигрывает . Из России пацанов ! А для С-Э в этом матче главное - драка ...
22:03
Новоуепинни
Кононову понравилось. Стильно поиграли
22:03
Бней Иегуда
Кононов не ровня Шалимову?)
22:02
МачоМэн
У быков два вратаря топа - Синицын и Крицюк. У коней ни одного - конифей давно не тащит, а помазун это пипец )
22:01
disss
Отскочили! Не очень-то и рвались забивать третий гол при счете 1:2! За это их наказал футбольный бог!
22:00
zoostation
Рука Кононова в Ахмате пока не видна, зато сам Краснодар сегодня сыграл в лучших традициях Олега Георгиевича!
22:00
ErnstRadir
классный матч,лучший в туре 100%
22:00
Sobakin94
Классно вздули Ахмата!
21:57
30 лет за ЦСКА!
Всё-таки не просто так ЛВС от Мамаева избавился...
21:57
HAZELSAMARA
Ежели не договорняк, то матч (в части второго тайма) могу считать понравившимся. В нашей РФПЛ такое не каждый тур бывает.
21:55