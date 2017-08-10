Журналист: "Мамаев назвал Родолфу обезьяной на поле, и бразилец подошел к нему в перерыве…"

Журналист Адам Зубайраев рассказал "СЭ", что случилось в подтрибунном помещении в перерыве матча "Ахмат" – "Краснодар". Ранее сообщалось, что между полузащитником"быков" Павлом Мамаевым и защитником хозяев Родолфу произошла потасовка.

– Мне рассказали о случившемся очевидцы. Не могу сказать, кто именно, – сказал Зубайраев. – Еще на поле, когда Мамаев и Родолфу получили желтые карточки, игрок "Краснодара" сказал Родолфу в спину "обезьяна". Из-за этого все началось…

– В перерыве?

- Да. В подтрибунном помещении Родолфу подошел к Мамаеву и спросил: "Что ты мне сказал?" Мамаев просто ухмыльнулся. Родолфу это взбесило. Началась потасовка. Но "обезьяной" Мамаев его назвал еще на поле. Это точно.

– Долго продолжалась потасовка?

– Их быстро довольно разняли. Но Родолфу такой человек, который просто так не заведется. Думаю, футболисты "Краснодара" сами поняли, что Мамаев не прав. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении? //

Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"