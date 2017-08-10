Журналист: "Мамаев назвал Родолфу обезьяной на поле, и бразилец подошел к нему в перерыве…"

Журналист Адам Зубайраев рассказал "СЭ", что случилось в подтрибунном помещении в перерыве матча "Ахмат" – "Краснодар". Ранее сообщалось, что между полузащитником"быков" Павлом Мамаевым и защитником хозяев Родолфу произошла потасовка.
– Мне рассказали о случившемся очевидцы. Не могу сказать, кто именно, – сказал Зубайраев. – Еще на поле, когда Мамаев и Родолфу получили желтые карточки, игрок "Краснодара" сказал Родолфу в спину "обезьяна". Из-за этого все началось…
– В перерыве?
- Да. В подтрибунном помещении Родолфу подошел к Мамаеву и спросил: "Что ты мне сказал?" Мамаев просто ухмыльнулся. Родолфу это взбесило. Началась потасовка. Но "обезьяной" Мамаев его назвал еще на поле. Это точно.
– Долго продолжалась потасовка?
– Их быстро довольно разняли. Но Родолфу такой человек, который просто так не заведется. Думаю, футболисты "Краснодара" сами поняли, что Мамаев не прав. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении? //
Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"
trener zh2asobakin
а если бы он назвал его ослом или гнидой, бразильцу легче было? Пашка просто выбрал более знакомый для соперника персонаж...
22:25
crazysun78
надо было ласково обезьянкой...
22:24
Бней Иегуда
Прежде чем так называть, надобно на свои позорные руки посмотреть.))
22:05
30 лет за ЦСКА!
РСМ-1970 - Чета расизмом от твоего коммента отдаёт.
21:59
МачоМэн
так его пашка
21:59
foreverCSKAforever
Мамай по ходу частенько дома употребляет это слово.
21:59
РСМ-1970
Ну, и что такого, что назвал обезьяной? Что обидного? Обоснуй!
21:39