21:36 | Футбол — РФПЛ

Журналист: "Мамаев назвал Родолфу обезьяной на поле, и бразилец подошел к нему в перерыве…"

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Журналист Адам Зубайраев рассказал "СЭ", что случилось в подтрибунном помещении в перерыве матча "Ахмат""Краснодар". Ранее сообщалось, что между полузащитником"быков" Павлом Мамаевым и защитником хозяев Родолфу произошла потасовка.

 
РОДОЛФУ vs Павел МАМАЕВ.Драка в Грозном. Что происходит. Видео

– Мне рассказали о случившемся очевидцы. Не могу сказать, кто именно, – сказал Зубайраев. – Еще на поле, когда Мамаев и Родолфу получили желтые карточки, игрок "Краснодара" сказал Родолфу в спину "обезьяна". Из-за этого все началось…

– В перерыве?

- Да. В подтрибунном помещении Родолфу подошел к Мамаеву и спросил: "Что ты мне сказал?" Мамаев просто ухмыльнулся. Родолфу это взбесило. Началась потасовка. Но "обезьяной" Мамаев его назвал еще на поле. Это точно.

– Долго продолжалась потасовка?

– Их быстро довольно разняли. Но Родолфу такой человек, который просто так не заведется. Думаю, футболисты "Краснодара" сами поняли, что Мамаев не прав. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении? //
Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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trener zh2asobakin

а если бы он назвал его ослом или гнидой, бразильцу легче было? Пашка просто выбрал более знакомый для соперника персонаж...

22:25

crazysun78

надо было ласково обезьянкой...

22:24

Бней Иегуда

Прежде чем так называть, надобно на свои позорные руки посмотреть.))

22:05

30 лет за ЦСКА!

РСМ-1970 - Чета расизмом от твоего коммента отдаёт.

21:59

МачоМэн

так его пашка

21:59

foreverCSKAforever

Мамай по ходу частенько дома употребляет это слово.

21:59

РСМ-1970

Ну, и что такого, что назвал обезьяной? Что обидного? Обоснуй!

21:39