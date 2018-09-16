12:59 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" обыграл "Анжи" в молодежном первенстве

Обсудить
0

"Краснодар" победил "Анжи" в матче 7-го тура молодежного первенства премьер-лиги - 3:1. В составе победителей дублем отличился Руслан Пидлисняк, еще гол на счету у Данилы Ведерникова. За махачкалинский клуб забил Артем Суханов.

Молодежные команды 

7-й тур 

"Анжи - мол." (Махачкала) - "Краснодар - мол." (Краснодар) - 1:3 (0:3)

Голы: Ведерников, 20 - с пенальти (0:1). Пидлисняк, 25 (0:2). Пидлисняк, 45 (0:3). Суханов, 83 (1:3). 

Судья: Жолобов (Волжский).

16 сентября. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Загрузка...