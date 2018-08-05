"Краснодар" не станет наказывать Смолова за ДТП

Старший тренер "Краснодара" Олег Фоменко заявил, что нападающий и капитан команды Федор Смолов не будет наказан за участие в ДТП в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на 1 августа – онразбил принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition – стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей. Смолов снес дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

– После аварии никаких санкций по отношению к Феде мы применять не будем, – цитирует Фоменко "Комсомольская правда". – Аварий бывает много на дорогах. Попадет в нее любой другой, никто не обратит внимание, а тут человек публичный. Многие за рулем ездят, и каждый может попасть в ДТП. Нужно отметить, что на игру Феди и его подготовку ко встрече с ФК "Урал" это никак не повлияло. Он ходил на все тренировки, работал в полном объеме. И в матче с уральской командой бегал, старался.

Смолов разбил машину за 9 миллионов рублей //

Смолов признал вину за ДТП в Краснодаре. Ему грозит лишение прав?