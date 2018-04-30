"Краснодар" - "Локомотив": Вилков правильно не назначил пенальти в ворота хозяев

На 87-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Локомотив" правильно поступил арбитр Михаил Вилков, не назначив пенальти в ворота хозяев поля.
В том эпизоде после удара Владислава Игнатьева в штрафной площади "быков" произошел контакт мяча с рукой Андреаса Гранквиста. Рука находилась в естественном положении, была прижата к корпусу и площадь тела не увеличивала. (Александр БОБРОВ)
За что Вилков назначил пенальти в ворота "Локо"?
spetrov
баламошка +1 в очередной раз. Тоже не понятно. Чтобы показать свою открытость и незашоренность? Там даже говорить не о чем, уважаемый Александр.
21:24
баламошка
Зачем вот об этом вот писать?! Там рука была полностью прижата. Вообще разговор ни о чём! Там пенальти даже на 5 % нет! Вот ни капельки! Дак зачем вы об этом пишите?! Чтоб все вонять начали?!
21:10