20:58 | Футбол — РФПЛ

"Краснодар" - "Локомотив": Вилков правильно не назначил пенальти в ворота хозяев

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На 87-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Локомотив" правильно поступил арбитр Михаил Вилков, не назначив пенальти в ворота хозяев поля.

В том эпизоде после удара Владислава Игнатьева в штрафной площади "быков" произошел контакт мяча с рукой Андреаса Гранквиста. Рука находилась в естественном положении, была прижата к корпусу и площадь тела не увеличивала. (Александр БОБРОВ)

За что Вилков назначил пенальти в ворота "Локо"?

Краснодар - Локомотив

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Краснодар" притормозил "Локо", ничья "Зенита" и ЦСКА и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

баламошка +1 в очередной раз. Тоже не понятно. Чтобы показать свою открытость и незашоренность? Там даже говорить не о чем, уважаемый Александр.

21:24

баламошка

Зачем вот об этом вот писать?! Там рука была полностью прижата. Вообще разговор ни о чём! Там пенальти даже на 5 % нет! Вот ни капельки! Дак зачем вы об этом пишите?! Чтоб все вонять начали?!

21:10

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