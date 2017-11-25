Сегодня состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Уфой". Встреча в Грозном начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ахмат" - "Уфа"

Прогноз Winline – П1 1.82 – Н 3.06 – П2 4.93

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ахмат" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Ахмат" - "Уфа" – в субботу, 25 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ахмат": Гудиев - Уциев, Филипе Сампайю, Семенов, Анхель, Плиев - Роши, Исмаэл, Швец, Бериша - Мбенг.

"Уфа": Беленов - Никитин, Тумасян, Аликин - Живоглядов, Салатич, Пауревич, Йокич - Кротов, Стоцкий - Игбун.

ПОТЕРИ: Иванов, Гиголаев, Мохаммади (все - под вопросом) - Ванек (травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Ахмат" дважды оступился в играх с "Уфой" в Грозном: в октябре прошлого года уступил в серии пенальти в Кубке России, а весной – в чемпионате (0:1).

Уфимцы не побеждают в гостях после июльского успеха в игре с "Тосно", пять раз сыграв вничью, и потерпев три поражения.

ПРОГНОЗ

Борис ИГНАТЬЕВ, бывший главный тренер сборной России:

1:0 "Ахмат" играет нестабильно, но преображается в домашних встречах. Под руководством талантливого Семака "Уфа" сделает все возможное, но очков из Чечни не увезет.

Евгений БЕЛОУСОВ, корреспондент "СЭ":

2:1 Уфимцы постараются зацепиться за результат, однако лучший подбор исполнителей принесет победу хозяевам.