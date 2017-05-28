Корян - в стартовом составе "СКА-Хабаровска" на матч с "Оренбургом"

Стал известен состав "СКА-Хабаровска" на ответный стыковой матч за право игры в премьер-лиге против "Оренбурга". С первых минут на поле появится лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне Руслан Корян, который пропустил первую игру (0:0).

Полностью заявка хабаровчан выглядит следующим образом: Довбня, Димидко, Эдиев, Удалый, Черевко, Никифоров, Казанков, Корян, Лескано, Дедечко, Друзин. Запасные - Криворучко, Калинский, Киреев, Астафьев, Купчин, Иванов, Кобялко.

Матч "Оренбург" - "СКА-Хабаровск" начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.