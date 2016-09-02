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Константин Сарсания: "Время покажет, угадал ли "Локомотив" с Денисовым"

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Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА и новобранец красно-белых бразилец ФЕРНАНДУ.Летняя селекция: "Спартак" – "хорошо", "Рубину" – "неуд"

Известный эксперт в трансферных делах, экс-спортивный директор "Динамо" и "Зенита" Константин Сарсания отметил, что "Локомотив" совершил хороший ход, вернув на пост главного тренера Юрия Семина. Также специалист высказал мнение, что красно-зеленые хорошо усилились в последний день трансферного окна.

– Приглашение Семина – хороший ход, – сказал Сарсания. – "Локомотив" здорово усилился в последний день, взяв Денисова, Портнягина и Ротенберга, который составит конкуренцию Шишкину на правом фланге обороны. Угадал ли "Локомотив" с Денисовым, покажет время. Читал, что он обещал не устраивать скандалы.

"Локо" потерял перспективного молодого российского игрока Жемалетдинова. Можно было бы удержать Дюрицу, который являлся игроком основы. (Сергей АСТАХОВ)

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