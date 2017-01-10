Константин Сарсания: "У "Спартака" четвертый в лиге состав"

Известный эксперт в трансферных делах Константин Сарсания в интервью "СЭ" выразил мнение, что одним из факторов лидерства "Спартака" в турнирной таблице чемпионата России является тот факт, что конкуренты красно-белых подсдулись. По мнению Сарсании, у "Спартака" четвертый по силе состав в РФПЛ.

– В прошлом году в интервью "СЭ" вы невысоко оценили качество состава "Спартака", назвав его пятым в лиге. Что теперь скажете?

– Скажу, что тренер провел хорошую работу. Плюс команде где-то повезло, некоторые матчи, по 1:0, просто вытащили. Но не бывает больших побед без везения. Я и сегодня скажу, что у красно-белых не лучший состав. Наверное, четвертый в лиге. Команда стала действовать по-другому, играет в европейский, более агрессивный и быстрый, футбол. Еще один фактор – подсдулись конкуренты. У ЦСКА проблемы в обороне, в атаке нет форвардов, "Зенит", потеряв сначала Гарая и Халка, а теперь и Витселя, долго ищет свою игру. "Ростов" выступает на два фронта. Все это вкупе на руку "Спартаку". Но на первое место все равно ставлю работу Карреры. (Сергей ЕГОРОВ)

Константин Сарсания: "Если "Спартак" станет чемпионом, никто не спросит, сколько стоил Самедов"