Константин Кучаев: "Если Вернблум все-таки ударил Миранчука, то не думаю, что это было намеренно"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев сомневается в том, что его одноклубник Понтус Вернблум специально ударил игрока "Локомотива" Алексея Миранчука в матче 16-го тура чемпионата России. При этом хавбек отметил, что в том эпизоде швед чисто отобрал мяч у соперника.
– После матча с "Локо" большая волна критики обрушилась на Вернблума за его удар локтем Алексея Миранчука.
– С трибуны не было видно откровенного удара локтем. Тем более, Понтус вроде чисто отбирал мяч. А если удар все-таки был, то не думаю, что швед делал это намеренно.
– Действительно ли у Вернблума такой жесткий характер, как говорят?
– Скорее, требовательный. Много подсказывает и "пихает" молодым.
– Кто еще такой же требовательный к молодежи?
– Да все! Наши опытные игроки как помогают нам, так и конструктивно критикуют. (Павел ГУРЕВИЧ)
Доктор Хряк
Хотелось бы проверку на наркоту в лубе. Чё в конюшне жрут то? ) Это то же самое, что если на чела выкинуть с 3 -го этажа кал, то виноват ветер )))
19:22
баламошка
Просто руками как крыльями решил помахать и взлететь в небеса. Слава бакланов не даёт покоя.
19:08