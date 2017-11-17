18:55 | Футбол — РФПЛ

Константин Кучаев: "Если Вернблум все-таки ударил Миранчука, то не думаю, что это было намеренно"

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев сомневается в том, что его одноклубник Понтус Вернблум специально ударил игрока "Локомотива" Алексея Миранчука в матче 16-го тура чемпионата России. При этом хавбек отметил, что в том эпизоде швед чисто отобрал мяч у соперника.

– После матча с "Локо" большая волна критики обрушилась на Вернблума за его удар локтем Алексея Миранчука.

– С трибуны не было видно откровенного удара локтем. Тем более, Понтус вроде чисто отбирал мяч. А если удар все-таки был, то не думаю, что швед делал это намеренно.

– Действительно ли у Вернблума такой жесткий характер, как говорят?

– Скорее, требовательный. Много подсказывает и "пихает" молодым.

– Кто еще такой же требовательный к молодежи?

– Да все! Наши опытные игроки как помогают нам, так и конструктивно критикуют. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полная версия интервью Константина Кучаева

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Доктор Хряк

Хотелось бы проверку на наркоту в лубе. Чё в конюшне жрут то? ) Это то же самое, что если на чела выкинуть с 3 -го этажа кал, то виноват ветер )))

19:22

баламошка

Просто руками как крыльями решил помахать и взлететь в небеса. Слава бакланов не даёт покоя.

19:08