Константин Кучаев: "Если Вернблум все-таки ударил Миранчука, то не думаю, что это было намеренно"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев сомневается в том, что его одноклубник Понтус Вернблум специально ударил игрока "Локомотива" Алексея Миранчука в матче 16-го тура чемпионата России. При этом хавбек отметил, что в том эпизоде швед чисто отобрал мяч у соперника.

– После матча с "Локо" большая волна критики обрушилась на Вернблума за его удар локтем Алексея Миранчука.

– С трибуны не было видно откровенного удара локтем. Тем более, Понтус вроде чисто отбирал мяч. А если удар все-таки был, то не думаю, что швед делал это намеренно.

– Действительно ли у Вернблума такой жесткий характер, как говорят?

– Скорее, требовательный. Много подсказывает и "пихает" молодым.

– Кто еще такой же требовательный к молодежи?

– Да все! Наши опытные игроки как помогают нам, так и конструктивно критикуют. (Павел ГУРЕВИЧ)

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