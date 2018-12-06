Конкурс прогнозистов РПЛ. Итоги 16-го тура

Прогнозы на 16-й тур чемпионата России давали бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна" Валерий Кечинов и корреспондент "СЭ" Андрей Кузичев.
Итоги этого тура будут подведены только после перенесенного на весну матча "Оренбург" – "Крылья Советов". Пока же журналист, угадавший три разности и один исход, имеет преимущество в одно очко над назвавшим два точных счета специалистом.
Перед последним туром 2018 года специалисты громят журналистов со счетом 121:94.
|
16-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Кечинов
|
Кузичев
|
1:0 – 0 очков
|
0:0 – 2 очка
|
2:1 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
1:0
|
2:1
|
0:0 – 3 очка
|
1:1 – 2 очка
|
2:0 – 3 очка
|
2:1 – 1 очко
|
1:0 – 0 очков
|
1:1 – 2 очка
|
1:1 – 0 очков
|
2:2 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
|
1:2 – 0 очков
|
Итого
|
6 очков
|
7 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.
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