Конкурс прогнозистов РПЛ. Итоги 16-го тура

Прогнозы на 16-й тур чемпионата России давали бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна" Валерий Кечинов и корреспондент "СЭ" Андрей Кузичев.

Итоги этого тура будут подведены только после перенесенного на весну матча "Оренбург" – "Крылья Советов". Пока же журналист, угадавший три разности и один исход, имеет преимущество в одно очко над назвавшим два точных счета специалистом.

Перед последним туром 2018 года специалисты громят журналистов со счетом 121:94.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам