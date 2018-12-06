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Конкурс прогнозистов РПЛ. Итоги 16-го тура

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Прогнозы на 16-й тур чемпионата России давали бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна" Валерий Кечинов и корреспондент "СЭ" Андрей Кузичев.

Итоги этого тура будут подведены только после перенесенного на весну матча "Оренбург" – "Крылья Советов". Пока же журналист, угадавший три разности и один исход, имеет преимущество в одно очко над назвавшим два точных счета специалистом.

Перед последним туром 2018 года специалисты громят журналистов со счетом 121:94.

16-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Кечинов

Кузичев

Рубин – Динамо – 1:1

1:0 – 0 очков

0:0 – 2 очка

Енисей – Ахмат – 1:1

2:1 – 0 очков

1:0 – 0 очков

Оренбург – Кр.Советов – перенесен

1:0

2:1

Анжи – Уфа – 0:0

0:0 – 3 очка

1:1 – 2 очка

Краснодар – Урал – 2:0

2:0 – 3 очка

2:1 – 1 очко

Ростов – ЦСКА – 0:0

1:0 – 0 очков

1:1 – 2 очка

Спартак – Локомотив – 2:1

1:1 – 0 очков

2:2 – 0 очков

Арсенал – Зенит – 4:2

0:1 – 0 очков

1:2 – 0 очков

Итого

6 очков

7 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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