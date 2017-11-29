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Конкурс прогнозистов РФПЛ. 13:9 в пользу журналиста


РОСГОССТРАХ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 18-й тур

КОНКУРС ПРОГНОЗИСТОВ

В восемнадцатом туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев и корреспондент "СЭ" Евгений Белоусов.

Победу одержал журналист. Белоусов угадал точный счет трех матчей – "Ахмат" – "Уфа" (2:1), "Рубин" – ЦСКА (0:1) и "Ростов" – "Анжи" (2:0), одну разность и два исхода. Игнатьев предсказал точный счет матча "Урал" – "Краснодар" (0:1), две разности и два исхода.

18-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Игнатьев

Белоусов

АМКАР – ДИНАМО – 2:1

1:0 – 2 очка

1:1 – 0 очков

ТОСНО – АРСЕНАЛ – 3:2

1:1 – 0 очков

0:1 – 0 очков

АХМАТ – УФА – 2:1

1:0 – 2 очка

2:1 – 3 очка

УРАЛ – КРАСНОДАР – 0:1

0:1 – 3 очка

0:2 – 1 очко

РУБИН – ЦСКА – 0:1

0:0 – 0 очков

0:1 – 3 очка

РОСТОВ – АНЖИ – 2:0

1:0 – 1 очко

2:0 – 3 очка

СКА-ХАБАРОВСК – ЛОКОМОТИВ – 1:2

0:2 – 1 очко

0:1 – 2 очка

СПАРТАК – ЗЕНИТ – 3:1

1:1 – 0 очков

2:1 – 1 очко

Итого

9 очков

13 очков
 

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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