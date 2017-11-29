Конкурс прогнозистов РФПЛ. 13:9 в пользу журналиста

РОСГОССТРАХ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 18-й тур
КОНКУРС ПРОГНОЗИСТОВ
В восемнадцатом туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев и корреспондент "СЭ" Евгений Белоусов.
Победу одержал журналист. Белоусов угадал точный счет трех матчей – "Ахмат" – "Уфа" (2:1), "Рубин" – ЦСКА (0:1) и "Ростов" – "Анжи" (2:0), одну разность и два исхода. Игнатьев предсказал точный счет матча "Урал" – "Краснодар" (0:1), две разности и два исхода.
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18-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
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Результаты
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Игнатьев
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Белоусов
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1:0 – 2 очка
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1:1 – 0 очков
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1:1 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
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1:0 – 2 очка
|
2:1 – 3 очка
|
0:1 – 3 очка
|
0:2 – 1 очко
|
0:0 – 0 очков
|
0:1 – 3 очка
|
1:0 – 1 очко
|
2:0 – 3 очка
|
0:2 – 1 очко
|
0:1 – 2 очка
|
1:1 – 0 очков
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2:1 – 1 очко
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Итого
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9 очков
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13 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.