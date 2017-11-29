Конкурс прогнозистов РФПЛ. 13:9 в пользу журналиста

РОСГОССТРАХ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 18-й тур

КОНКУРС ПРОГНОЗИСТОВ

В восемнадцатом туре соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев и корреспондент "СЭ" Евгений Белоусов.

Победу одержал журналист. Белоусов угадал точный счет трех матчей – "Ахмат" – "Уфа" (2:1), "Рубин" – ЦСКА (0:1) и "Ростов" – "Анжи" (2:0), одну разность и два исхода. Игнатьев предсказал точный счет матча "Урал" – "Краснодар" (0:1), две разности и два исхода.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.