Комитет РФС по этике планирует пригласить Джикию на заседание

Член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин рассказал, что комитет планирует позвать на заседание защитника "Спартака" Георгию Джикию по поводу его сообщения о "шоколадках" в официальном Твиттере клуба. При этом он отметил, что комитет понимает, что игрок на данный момент находится на тренировочных сборах и вряд ли сможет посетить заседание.

- Когда точно пройдет заседание по делу Джикии?

- Видимо, 25 января. Другой даты я не слышал.

- Сам игрок будет приглашен на заседание?

- Думаю, что пригласим. Но мы все прекрасно понимаем, что Джикия находится на сборах. Видимо, приедет его представитель, этого будет вполне достаточно. У нас же не карательный орган. (Павел ГУРЕВИЧ)

13 января клубный Твиттер "Спартака" вел Джикия. Он опубликовал видео, в котором слышно, как он говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!" Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть".

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