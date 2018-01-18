11:34 | Футбол — РФПЛ

Комитет РФС по этике планирует пригласить Джикию на заседание

11

Член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин рассказал, что комитет планирует позвать на заседание защитника "Спартака" Георгию Джикию по поводу его сообщения о "шоколадках" в официальном Твиттере клуба. При этом он отметил, что комитет понимает, что игрок на данный момент находится на тренировочных сборах и вряд ли сможет посетить заседание.

 
Спартаковцы Георгий ДЖИКИЯ и ЗЕ ЛУИШ.Расизм в России? Англия, посмотри на себя!

- Когда точно пройдет заседание по делу Джикии?

- Видимо, 25 января. Другой даты я не слышал.

- Сам игрок будет приглашен на заседание?

- Думаю, что пригласим. Но мы все прекрасно понимаем, что Джикия находится на сборах. Видимо, приедет его представитель, этого будет вполне достаточно. У нас же не карательный орган. (Павел ГУРЕВИЧ)

13 января клубный Твиттер "Спартака" вел Джикия. Он опубликовал видео, в котором слышно, как он говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!" Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть".

История с Джикией - буря в стакане воды. Но она недопустима! //
Федун о том самом твите: "Очевидная глупость" //
Самые жесткие атаки британских СМИ на российский футбол

11
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

Jean4

Шоколадку пусть с собой возьмет.

13:53

Cap. Morgan

А вообще в России свобода слова...

13:14

ros

Промес не так давно написал про эту ситуацию, про тех кто орет о расизме - не помню дословно, но примерно так -'придурки они не лечатся. ни в Спартаке ни в России вцелом нет расизма'

12:47

shpasic

нужно было приглашать того "профессионала", кто Джикии дал твиттер Спартака и одобрил эту запись. а игрок пусть тренируется спокойно.

12:37

spetrov

Вообще говоря, было бы логичным пригласить и самих "шоколадок", или хотя бы их представителей, и поинтересоваться у них насчет того, оскорбила или нет их запись Джикии. После чего вопрос закрыть "за отсутствием состава преступления".

12:25

sb1006

Пока тот же "Комитет по этике" будет прогибаться под мнение западных СМИ, они и будут пытаться нас нагнуть. Ну соберётся комитет и скажет представителю Джикии: "Ай-яй-яй !". А дальше что ?

12:20

Веравалер

Дешовки...

11:57

alex-ls

надо им шоколадку подарить

11:50

Весёлый©

Необходимо провести следственный эксперимент, как шоколадки тают на солнце. В связи с этим провести выездную сессию КомпоЭ в Дубае.

11:46

баламошка

Попал под звездорез. Комитет по этике - рассадник греха.

11:39

titan2313

Комитету по этике нечем заняться? Пора разгонять, нечего проедать государственные деньги!

11:38