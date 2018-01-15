Федун о том самом твите: "Очевидная глупость"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал нашумевший твит в аккаунте красно-белых.

– Что тут сказать, очевидная глупость, – сказал Федун.

Напомним, в субботу Твиттер "Спартака" вел Георгий Джикия. Он опубликовал видео, где говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!"

Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил". (Сергей ЕГОРОВ)

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