Федун о том самом твите: "Очевидная глупость"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал нашумевший твит в аккаунте красно-белых.
– Что тут сказать, очевидная глупость, – сказал Федун.
Напомним, в субботу Твиттер "Спартака" вел Георгий Джикия. Он опубликовал видео, где говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!"
Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил". (Сергей ЕГОРОВ)
История с Джикией - буря в стакане воды. Но она недопустима! //
В Англии не поняли шутку Джикии. Разве это расизм? "СЭ" объясняет, что произошло //
Горький шоколад. Какие уроки нужно извлечь нам всем из твита "Спартака" //
"Шоколадки тают". "Расистский скандал" в "Спартаке" изнутри
serzheo
Алексей Д._____ Кстати - встань в угол и подумай над своим поведением.
16:28
Алексей Д.
Серж, твоему мазохизму можно лишь позавидовать.
16:27
serzheo
Алексей Д.____ Ты за весь форум-то не тяни. Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе. На данном форуме, такое , к слову, не поощряется, ибо - глупость)))
16:20
Dymanomashina
Новоуепинни Предлагаю у всех спартаковцев отобрать телефоны и планшеты. Запереть в каптерке в Тарасовке. Или снести домой Олегу Ивановичу, пусть охраняет 15:26--------------------------------------------------------------------DJ, ну зачем так радикально-то? Нельзя домой к Олегу Ивановичу, они столько не выпьют...
16:12
Алексей Д.
serzheo----Сержик, ну было бы смешно, если бы не было так грустно. Над тобой весь форум ржет, а ты типа на полном серьезе даешь людям характеристики. Да так гордо еще)) Ты че думаешь я сейчас должен сделать? Обидеться? Может расстроиться и пойти подумать над своим поведением? Для любого нормального человека услышать такое от тебя, это есть признание того, что он прав. Вот получив от тебя похвалу, человеку явно стоит задуматься, значит что-то в жизни он явно делает не так))
16:06
ненавижу_Мойшу_Каца
Любой "шоколадный заяц", если имеет чувство собственного достоинства, обиделся бы на такой "невинный" твит. А сейчас, извиняйся-не извиняйся, можно ожидать очень серьезных санкций со стороны международной федерации. Обидно, если самый титулованный российский клуб дисквалифицируют: Локомотив получит халявные три очка и попробуй его догони... ))
15:53
serzheo
Алексей Д.____ Правильно тебе сказали, дурачок, ты и есть.
15:49
Новоуепинни
Схожу в спартаковское кафе, закажу чашку горячего шоколада
15:45
Странник-777
За что извиняться-то? Дебилизм полный. Мало ли кто как кого в дружеской тусовке называет? Там и клички разные в ходу и подколки... А Глушакова называть "глушаком" толерантно? Может тогда по всем комментам в СЭ надо уголовные дела открывать? Американцы направо и налево в дружеских и даже в любовных тусах могу назвать партнера и "шоколадкой" и " сахарком"... Покрутите фильмы пиндосские. И где там блюстители нравственности?
15:42
Алексей Д.
serzheo---Серж, тебе видать прилетело еще в младенчестве, да так хорошо, что остальные прилеты уже не играют существенной роли
15:41
Новоуепинни
Сартаку надо урезать твиттер до 7 (Ливерпуль) символов. И делов-то, ничего скандального не смогут написать. Только "С добрым..."(с)Джикия
15:30
Новоуепинни
А шеф пресс-службы спартака получил ли нагоняй за "очевидную глупость?"
15:28
Новоуепинни
7 (Ливерпуль) нянек было у спартаковского твиттера, и все равно не уследили
15:28
Новоуепинни
Перед тем как написать в твиттере - 7 раз (Ливерпуль) отмерь!
15:27
Новоуепинни
Предлагаю у всех спартаковцев отобрать телефоны и планшеты. Запереть в каптерке в Тарасовке. Или снести домой Олегу Ивановичу, пусть охраняет
15:26
Новоуепинни
А так-то это все подозрительно. Кругом англо-пиндосовский заговор, а спартаковцы еще и подыграли. Совпадение? Не завелась ли пятая колонна?
15:24
Новоуепинни
Спартаковцы небось в детстве все игрушки ломали. Ни с чем не умеют обращаться. Руки и ноги не тем концом приставлены
15:22
Новоуепинни
Неуравновешенным и психбольным людям не разрешается огнестрельное оружие иметь. А спартаковцам надо еще и к твиттеру запретить приближаться.
15:20
serzheo
Алексей Д._____ Это мне щас прилетело?)) Таки отвечу, вот видишь как полезно ники менять, сразно понимаешь кто ты есть на самом деле в глазах других, и соответственно - кто ты такой есть на самом деле)) Подумай, сам-то ты адыкватыч ли?...
15:12
Жорик Вартанов
armi А чем занимается пресс-атташе команды и отдел отношений с общественностью____________ отдел отношений с общественностью????)
15:11
Жорик Вартанов
yspesh4 Жорик Вартанов yspesh4 На самом деле самый первый коммент от Баламошки - "Глупость со стороны кого?" - это второй вопрос, который обязан, повторяю обязан, был задать журналист Егоров после "очевидной глупости".______________ тут каждый сам выбирает, если ты слепой урапатриот с балалайкой и в валенках то это глупость со стороны бритов, а ежели ты считаешь себя толерантным европейцем и готов с голубыми в щечки целоваться, то это глупость со стороны Спартака, выбирай 13:05 /// Жора, я (мы) то здесь причем? Вопрос к Федуну и Егорову. Надо было отбрехаться (знаешь такое русское слово?), отбрехались. Своя позиция где? Скормили мне (тебе) и ЕСПН фигню. Дальше нецензурно.___________ а что ему сказать? скажет что Джикия сморозил глупость свои не поймут, скажет обратное не поймет УЕФА, ФИФА, Макларен, Освальд, Тереза Мей, BBC, и множество бывших и нынешних колоний Великобритании
15:08
Бу-га-га!
Со стороны Джикия это глупостью быть не может, тем паче - очевидной. Ибо - "дураки в Спартаке не играют"©. А прокомментировал Арнольдыч хорошо, ёмко. Не то, что ИгорьЯклич.
15:07
optimist61
Я БЫ НА МЕСТЕ ДЖИКИЯ ПОСЛЕ ЭТИХ СЛОВ ФЕБЗДУНА УШЕЛ БЫ НАЗЛО ЭТОМУ УРОДУ В ЗЕНИТ ИЛИ В ЦСКА
15:07
optimist61
Это не глупость а обычная шутка,видат ФЕБЗДУН ОББЗДЕЛСЯ, ИДИ ЕЩЕ ЖОПУ ПОЛИЖИ ЭТИМ АНГЛЯХАХАМ
15:04
Алексей Д.
Гаттузо Крут!!!!!!#!========Грустно! Ты ж ведь не дурак, вполне ведь адекватный и взрослый человек, не Сережа и не миллуол какой-нибудь. Это мой новый ник, а по старому ты меня знаешь и мы вполне нормально общались. Но стоило написать под другим ником, как сразу полились оскорбления. Зачем? Я вроде тебя не оскорблял, клуб тоже. Стрелки перевел? Так это ты первым их перевел, с Джикии на какие-то стадики непонятные. Мне не будет легче от того, что у соседа корова сдохнет, мне важнее, чтобы своя корова молока побольше давала. А зачем тебе так нужна сдохшая соседская корова?
14:49
armi
1.Каких Хведун покупает - такие и ведут официальные твитты команды. 2. А чем занимается пресс-атташе команды и отдел отношений с общественностью, если официальную переписку от имени клуба ведут игроки??? БАРДАК!!!!!!!
14:46
super_bear
Спартак всегда был грязной расистской командой. Дисквалифицировать этот клуб из ЛЕ и РФПЛ на 25 лет!
14:34
Mikvik
Гаттузо Крут!!!!!!#! //// ...да что так далеко смотреть, можно вспомнить дикое празднование шампиньонства ,когда разгромили три стадика ... //// Х-ню не неси. Телевизера насмотрелся? В Москве на поле было море детей, и все были счастливы. А вы 3-й год всё мечтаете попраздновать, но хрен один.
14:20
анти-шпрота
Очевидная глупость - лучшего защитника дураком ни за что ни про что обозвать. Джикия сам как-нибудь с Фернандой и Адрианой разберутся - кто из них там больше шоколадка и с каким наполнителем. А роже этому не шоколадка погонялово, а гораздо более резкие эпитеты уместны. За 12 лямов (и никакого толку) его и горшком вполне уместно называть и даже в печку ставить вместе с теми козлами, которые за него это бабло отдали. Вот где настоящая глупость.
14:20
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Алексей Д. ////Ты похоже совсем дурачок. Речь идет о Спаме он же свинтак, а ты тупарик стрелки пытаешься на Зенит перевести. Пропил все мозги за новогодние праздники ,да похоже их и не было. Зенит всегда получал по полной и даже лишку за проступки своих болел.
14:11