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Комбаров призвал поддержать отечественный автопром

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Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров призвал поддержать отечественный автопром. 29-летний россиянин опубликовал в своем Instagram фото в машине российского производства.

– Бой санкциям, – написал Комбарова. – Поддержим отечественный автопром!

 

Fuck санкциям, поддержим отечественный автопром! 🚙

Фото опубликовано Дмитрий (@dmitrykombarov) Сен 3 2016 в 5:42 PDT

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КОММЕНТАРИИ (3)
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OdisseY

Круто, молодец. Осталось только понять, какое отношение автомобиль, собираемый в Казахстане, с завода, принадлежащего французам, имеет к отечественному производителю...

11:42

ki

а, на лексусах он только пока в динамо играл ездил, теперь значит мерс, ну молодец, че. так-то можно "санкциям - болт" в инстаграмме показывать...

11:35

ki

ну-ну, и давно он пересел со своего лексуса на ниву ? или только пока в салоне был, 5 минут для фото ?

11:32

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