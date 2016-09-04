Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров призвал поддержать отечественный автопром. 29-летний россиянин опубликовал в своем Instagram фото в машине российского производства.
– Бой санкциям, – написал Комбарова. – Поддержим отечественный автопром!
Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров призвал поддержать отечественный автопром. 29-летний россиянин опубликовал в своем Instagram фото в машине российского производства.
– Бой санкциям, – написал Комбарова. – Поддержим отечественный автопром!
OdisseY
Круто, молодец. Осталось только понять, какое отношение автомобиль, собираемый в Казахстане, с завода, принадлежащего французам, имеет к отечественному производителю...
11:42
ki
а, на лексусах он только пока в динамо играл ездил, теперь значит мерс, ну молодец, че. так-то можно "санкциям - болт" в инстаграмме показывать...
11:35
ki
ну-ну, и давно он пересел со своего лексуса на ниву ? или только пока в салоне был, 5 минут для фото ?
11:32