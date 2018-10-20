Кокорина и Мамаева вернули в камеру. Подробности

В пятницу нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев​, обжаловали меру пресечения. Апелляции оказались безуспешными - все они останутся в СИЗО как минимум до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".

Напомним, Кокорины и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. По факту драк расследуется дело о хулиганстве и побоях. Им грозит 7 лет тюрьмы.