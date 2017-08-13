Кокорин уже превзошел свой прошлогодний результат по системе "гол+пас"

В матче 6-го тура чемпионата России против "Ахмата" нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметился голом и результативной передачей. После шести туров на счету 26-летнего форварда имеется 8 (5+3) очков по системе "гол+пас". Для сравнения за весь прошлый чемпионат он набрал всего 7 (5+2) баллов. Личный рекорд был установлен Кокориным в сезоне-2013/14, когда в 22 матчах за "Динамо" отметился 15 (10+5) баллами. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат" // Кокорин удвоил преимущество "Зенита" в матче с "Ахматом", до цели Манчини - 29 мячей