Кокорин удвоил преимущество "Зенита" в матче с "Ахматом", до цели Манчини - 29 мячей

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отличился на 51-й минуте домашнего матча 6-го тура чемпионата России против "Ахмата". Форвард слева ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Вратарь грозненцев Виталий Гудиев смог отбить мяч, но повторным ударом с неудобной ноги Кокорин отправил мяч в ворота.

Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 81-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 29 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"