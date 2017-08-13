Кокорин удвоил преимущество "Зенита" в матче с "Ахматом", до цели Манчини - 29 мячей

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отличился на 51-й минуте домашнего матча 6-го тура чемпионата России против "Ахмата". Форвард слева ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Вратарь грозненцев Виталий Гудиев смог отбить мяч, но повторным ударом с неудобной ноги Кокорин отправил мяч в ворота.
Для 26-летнего Кокорина этот гол стал 81-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, нападающему осталось забить 29 мячей. Его напарник пока в сезоне не отличался.
Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЗенитАхмат 2:0 51' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/2jkKaAZO68– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 августа 2017 г.
Крым наш!
И за себя, и за того парня )))
21:41
Kot, kotoryi
Хорохорин на допинге?
21:29
PiratDen
красавец
21:24