Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников "Бутырки" в толстовках со своими настоящими номерами

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев в составе команды заключенных "Бутырки" проведут матч против сотрудников этого СИЗО. Они смогут сыграть в толстовках под своими настоящими номерами: девятым и семнадцатым.
- Мы предложили сформировать две команды - заключенных и сотрудников, - цитирует "МК" представителя православной общественной организации "Сорок сороков" Елену Абдулаеву. - Можем усилить команду сотрудников нашими общественниками, среди которых есть классные игроки.
В самом СИЗО для игры есть все условия. Поле – на свежем воздухе, от снега мы его очистим. Мы уже играли в этом году там в футбол. Толстовки для игры заключенных сошьем - для Мамаева и Кокорина они будут с их настоящими номерами…
Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.
Все о чемпионате России - здесь
Опрос
Дополнительная информация
https://www.mk.ru/social/2018/12/23/mamaevu-i-kokorinu-v-tyurme-pridumali-profilnoe-razvlechenie.html