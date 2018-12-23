Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников "Бутырки" в толстовках со своими настоящими номерами

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев в составе команды заключенных "Бутырки" проведут матч против сотрудников этого СИЗО. Они смогут сыграть в толстовках под своими настоящими номерами: девятым и семнадцатым.

- Мы предложили сформировать две команды - заключенных и сотрудников, - цитирует "МК" представителя православной общественной организации "Сорок сороков" Елену Абдулаеву. - Можем усилить команду сотрудников нашими общественниками, среди которых есть классные игроки.

В самом СИЗО для игры есть все условия. Поле – на свежем воздухе, от снега мы его очистим. Мы уже играли в этом году там в футбол. Толстовки для игры заключенных сошьем - для Мамаева и Кокорина они будут с их настоящими номерами…

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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