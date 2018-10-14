"Кокорин и Мамаев будут тренироваться в СИЗО за 400 рублей"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил "СЭ", что в субботу во время очередного визита представителей организации в СИЗО-2 "Бутырка", они побывали у форварда "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

В настоящее время все трое находятся в карантинных камерах, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы.

– Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО. Там есть спортивный зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ, – говорит Мельников. – Это позволит мыться чаще одного раза в неделю. Многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать душ.

– Письма с поддержкой футболистам поступают?

– Уже им отправили несколько таких посланий неизвестные люди, болельщики. Когда игроков переведут из карантинных камер в обычные, они начнут отвечать – сейчас такой возможности нет. В обычном СИЗО обвиняемым открывают лицевые счета для покупки разных продуктов, а также появляется возможность отправлять письма. Они очень благодарны за поддержку.

– Все трое раскаиваются в содеянном?

– Да, и просят передать извинения родным и близким. Им неудобно перед ними. Ребята понимают, что натворили. (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн