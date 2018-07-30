Когда ждать Крыховяка на поле? Отвечает Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что новичок команды Гжегож Крыховяк тренируется по индивидуальной программе в Москве. 28-летний поляк присоединился к железнодорожникам 24 июля, перейдя из "ПСЖ" на правах аренды.

- Старт чемпионата является очень важным для нас, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Восстановились ли мы после матча за Суперкубок - покажет игра с "Уфой".

Почему Крыховяк не прилетел в Уфу? Он тренируется по индивидуальной программе в Москве. Надеемся, к следующим матчам Крыховяк наберет необходимые кондиции.

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