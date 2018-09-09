17:38 | Футбол — РПЛ

Клаудио Маркизио: "На русском уже знаю "Давай, "Зенит"!"

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Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, новичок "Зенита", перед товарищеским матчем с "Кайратом" рассказал о своих познаниях в русском языке.

- С тех пор, когда узнали, что будете играть в "Зените", какие русские слова успели выучить?

- Боюсь ошибиться, но "Давай, "Зенит"!"

Напомним, 32-летний итальянец присоединился к сине-бело-голубым 3-го сентября на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт.

Сегодня хавбек провел первую тренировку в петербургском клубе. Маркизио вошел в заявку "Зенита" на контрольный матч с "Кайратом", который состоится в воскресенье в 18:00. (Егор Бычков)

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Зенит - Кайрат

 

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