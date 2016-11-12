18:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кирилл Панченко: "ЦСКА? Не собираюсь кому-то что-то доказывать"

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Нападающий сборной России Кирилл Панченко отметил, что игра за "Динамо" в ФНЛ позволила ему прибавить в уверенности. По словам форварда, он не собирается ничего доказывать ЦСКА, который летом отдал его бело-голубым в аренду. 

- Шутки про ФНЛ? Нет, ребята поддерживают, - приводит официальный сайт РФС слова Панченко. - В принципе, никаких шуток нет. Чувствую, что в ФНЛ в этом сезоне прибавил как футболист. У меня прибавилось уверенности, а это самое главное для футболиста. Мне стали давать больше игрового времени, стал чаще забивать.

- Не возникает ощущения, что сейчас вы могли бы помочь ЦСКА? Может, хочется что-то доказать армейцам?

-  Не хотелось бы что-то кому-то доказывать. Хочется, прежде всего, себе доказать. Кому-то что-то доказывать не собираюсь. Когда уходил в аренду, не было мыслей, что через два месяца окажусь в сборной России. Каждый день стараюсь все больше работать, учусь чему-то.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/85426.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Урфин Джюс

Продолжай в том же духе, а там и глядишь в Европе удастся поиграть..

19:44

Урфин Джюс

Правильные мысли и человек ты правильный Кирилл! Продолжай в том же духе и уедешь через год в Европу. А пока Динамо поможешь...

19:40

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