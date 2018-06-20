Кириченко вошел в тренерский штаб "Уфы"

"Уфа" объявила о подписании контракта с Дмитрием Кириченко. 41-летний специалист вошел в тренерский штаб клуба.
С 2014 до 2017 года Кириченко работал в тренерском штабе "Ростове". Дважды становился исполняющим обязанности главного тренера ростовской команды.
Напомним, что 13 июня на пост главного тренера "Уфы" был назначен Сергей Томаров.
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Дополнительная информация
http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/5147-dmitrij-kirichenko-voshel-v-trenerskij-shtab-fk-ufa