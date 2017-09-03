Кержаков спел "Как молоды мы были". Видео

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, на котором он под аккомпанемент фортепьяно спел песню "Как молоды мы были". Экс-форвард попросил прощения у Александра Градского за исполнение.
Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, на котором он под аккомпанемент фортепьяно спел песню "Как молоды мы были". Экс-форвард попросил прощения у Александра Градского за исполнение.
Boleijj protiv
Мизандари-Папишвили -------------------- А СЭ такие же умные, как и наши футболисты.
15:48
Boleijj protiv
«Как мо́лоды мы были» — песня, написанная в 1975 году совместно композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым специально для художественного фильма «Моя любовь на третьем курсе» по пьесе «Лошадь Пржевальского» Михаила Шатрова. Градский ее только исполнял
15:47
Мизандари-Папишвили
Вообще-то это песня Пахмутовой на стихи Добронравова.
15:45