Уличная атлетика при поддержке Datsun
15:24 | Футбол — РФПЛ

Кержаков спел "Как молоды мы были". Видео

3

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, на котором он под аккомпанемент фортепьяно спел песню "Как молоды мы были". Экс-форвард попросил прощения у Александра Градского за исполнение.

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Boleijj protiv

Мизандари-Папишвили -------------------- А СЭ такие же умные, как и наши футболисты.

15:48

Boleijj protiv

«Как мо&#769;лоды мы были» — песня, написанная в 1975 году совместно композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым специально для художественного фильма «Моя любовь на третьем курсе» по пьесе «Лошадь Пржевальского» Михаила Шатрова. Градский ее только исполнял

15:47

Мизандари-Папишвили

Вообще-то это песня Пахмутовой на стихи Добронравова.

15:45