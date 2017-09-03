Кержаков спел "Как молоды мы были". Видео

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, на котором он под аккомпанемент фортепьяно спел песню "Как молоды мы были". Экс-форвард попросил прощения у Александра Градского за исполнение.