Кержаков - об основном конкуренте "Зенита": "Спартак" - главный соперник, даже больше, чем "Локомотив"

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков заявил, что не видит никаких других соперников для "Зенита", кроме "Спартака", а также в интервью Фонтанка.ру прокомментировал перестройки в составах петербурского клуба и ЦСКА.

- Кого бы вы выделили в качестве главного соперника "Зенита"?

– "Спартак". Причем "Спартак" в этом сезоне даже в большей степени, чем "Локомотив". А так – я не вижу других соперников "Зенита".

– В "Зените" очередная перестройка. Что не получилось у Манчини?

– На мой взгляд, он не был заинтересован в длительной работе в "Зените2.

– Это чувствовалось.

– Это чувствовалось всем, в том числе игрокам. А когда игроки возвращаются зимой после отпуска на вторую часть чемпионата, и понимают, что уже ведутся переговоры о новом месте работы главного тренера, что они должны чувствовать? Это была основная проблема. Хотя понятно, что игроки профессионалы и бла-бла-бла, но, если есть трещина, нельзя сделать хорошую мину при плохой игре.

– Новый вызов и для Сергея Семака. Петербург – это не Уфа.

– Но и "Зенит" – это не ФК "Уфа". Подбор игроков у "Зенита" и их индивидуальное мастерство намного выше. Что касается игры, я уверен, что "Зенит" будет прибавлять. Будет намного больше красочных матчей. Главное – на старте взять свои очки, чтобы потом не кусать локти.

– Перестройка ЦСКА впечатляет?

– Рано или поздно они бы к этому пришли. Это было очевидно. Посмотрим, как они с этим справятся. За границей мы можем видеть похожие примеры. Многие команды перестраивались после удачных сезонов. Например, в Швейцарии "Базель" провалил сезон. В "Фейеноорде", помню, они два-три сезона проваливали, а потом пёрли. Такие сезоны всегда есть у команд, которые воспитывают собственную молодежь.