КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 175 тысяч за болельщиков и на 20 – за Карреру

Глава КДК РФС Артур Григорьянц после заседания своего комитета объявил, что по итогам матча 4-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Краснодар" (2:0) красно-белые оштрафованы на 195 тысяч рублей.

– По матчу "Спартак" – "Краснодар" санкции таковы. За использование пиротехники болельщиками "Спартака" на клуб наложен штраф в 100 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей – демонстрация несогласованных баннеров красно-белые заплатят 75 тысяч рублей. Кроме того, за выход за пределы технической зоны главного тренера красно-белых Массимо Карреры "Спартак" оштрафован еще на 20 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)