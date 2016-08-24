КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 175 тысяч за болельщиков и на 20 – за Карреру

Глава КДК РФС Артур Григорьянц после заседания своего комитета объявил, что по итогам матча 4-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Краснодар" (2:0) красно-белые оштрафованы на 195 тысяч рублей.
– По матчу "Спартак" – "Краснодар" санкции таковы. За использование пиротехники болельщиками "Спартака" на клуб наложен штраф в 100 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей – демонстрация несогласованных баннеров красно-белые заплатят 75 тысяч рублей. Кроме того, за выход за пределы технической зоны главного тренера красно-белых Массимо Карреры "Спартак" оштрафован еще на 20 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
shpasic
Зенит и ЦСКА по 100 тысяч за пиротехнику, какие "всех на 50"?
17:43 24 августа
PAPAZOL_
все все денюшки в Питер, на достройку "Кастрюль-арены"......
17:26 24 августа
Headliner85
классный закон- виноваты болельщики, а платит непричастный клуб. Разруха не в клозетах...
17:20 24 августа
Dr.ZLO161
всех по 50 оштрафовали а Спартак на 195 ???? самые богатые хай платят) сомневаюсь в компетенции кдк
17:19 24 августа