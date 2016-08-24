16:56 24 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 175 тысяч за болельщиков и на 20 – за Карреру

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц после заседания своего комитета объявил, что по итогам матча 4-го тура премьер-лиги "Спартак""Краснодар" (2:0) красно-белые оштрафованы на 195 тысяч рублей.

– По матчу "Спартак" – "Краснодар" санкции таковы. За использование пиротехники болельщиками "Спартака" на клуб наложен штраф в 100 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей – демонстрация несогласованных баннеров красно-белые заплатят 75 тысяч рублей. Кроме того, за выход за пределы технической зоны главного тренера красно-белых Массимо Карреры "Спартак" оштрафован еще на 20 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 4-й тур

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

Зенит и ЦСКА по 100 тысяч за пиротехнику, какие "всех на 50"?

17:43 24 августа

PAPAZOL_

все все денюшки в Питер, на достройку "Кастрюль-арены"......

17:26 24 августа

Headliner85

классный закон- виноваты болельщики, а платит непричастный клуб. Разруха не в клозетах...

17:20 24 августа

Dr.ZLO161

всех по 50 оштрафовали а Спартак на 195 ???? самые богатые хай платят) сомневаюсь в компетенции кдк

17:19 24 августа

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Материалы других СМИ