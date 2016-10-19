КДК РФС оштрафовал ЦСКА за баннер с изображением Слуцкого

ЦСКА наказан денежным штрафом за появление несогласованного баннера во время матча 10-го тура чемпионата России с "Уфой". Армейцы за действия болельщиков вынуждены заплатить 25 тысяч рублей, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
Напомним, что на фанатской трибуне по ходу пятничной встречи висел баннер с изображением главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и призывом не бояться, а играть в футбол.
Петя
А когда же ком. по этике разберется со Слуцким, или гинер всё сказал за него! И все заткнулись?
18:45
Красно синий
Ещё одна бессмысленное столпотворение бездельников.КДК.
18:23