КДК РФС оштрафовал ЦСКА за баннер с изображением Слуцкого

ЦСКА наказан денежным штрафом за появление несогласованного баннера во время матча 10-го тура чемпионата России с "Уфой". Армейцы за действия болельщиков вынуждены заплатить 25 тысяч рублей, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

Напомним, что на фанатской трибуне по ходу пятничной встречи висел баннер с изображением главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и призывом не бояться, а играть в футбол.