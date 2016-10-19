18:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК РФС оштрафовал ЦСКА за баннер с изображением Слуцкого

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ЦСКА наказан денежным штрафом за появление несогласованного баннера во время матча 10-го тура чемпионата России с "Уфой". Армейцы за действия болельщиков вынуждены заплатить 25 тысяч рублей, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

Напомним, что на фанатской трибуне по ходу пятничной встречи висел баннер с изображением главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и призывом не бояться, а играть в футбол.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Петя

А когда же ком. по этике разберется со Слуцким, или гинер всё сказал за него! И все заткнулись?

18:45

Красно синий

Ещё одна бессмысленное столпотворение бездельников.КДК.

18:23

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