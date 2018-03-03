КДК РФС может рассмотреть поведение болельщиков "Зенита" 7 марта

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что ближайшее заседание комитета состоится 7 марта.

Сегодня в матче 21-го тура чемпионата России "Зенит" - "Амкар" (0:0) болельщики хозяев пели оскорбительную песню в адрес нападающего гостей Аарона Оланаре, а также бросили на поле файер, который упал рядом с голкипером пермяков Артуром Нигматуллиным.

- Ближайшее заседание комитета пройдет 7 марта, - сказал Григорьянц. - Мы получим рапорт делегата матча, проведем заседание, и после него состоится брифинг, где вы узнаете все итоги. Мы продолжаем работать по этой схеме. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч "Зенит" - "Амкар" был приостановлен из-за файера в штрафной Нигматуллина