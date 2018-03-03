КДК РФС может рассмотреть поведение болельщиков "Зенита" 7 марта

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что ближайшее заседание комитета состоится 7 марта.
Сегодня в матче 21-го тура чемпионата России "Зенит" - "Амкар" (0:0) болельщики хозяев пели оскорбительную песню в адрес нападающего гостей Аарона Оланаре, а также бросили на поле файер, который упал рядом с голкипером пермяков Артуром Нигматуллиным.
- Ближайшее заседание комитета пройдет 7 марта, - сказал Григорьянц. - Мы получим рапорт делегата матча, проведем заседание, и после него состоится брифинг, где вы узнаете все итоги. Мы продолжаем работать по этой схеме. (Павел ГУРЕВИЧ)
Матч "Зенит" - "Амкар" был приостановлен из-за файера в штрафной Нигматуллина
merniloskut
Валить болото на пять домашних прозябаний!
23:36 3 марта
SSergey
Надеюсь решение будет строгим, но справедливым.
20:19 3 марта
Duckhunter68
Закрыть Вираж до конца сезона, и пусть гаттузик и такие же как он файероносцы смотрят игры Зенита по ТВ с комментарием ГСО!
20:10 3 марта
kolos249
Даунам с файерами - пожизненный запрет на посещение стадионов! Независимо от клубной принадлежности!
20:06 3 марта
VentoR
Закатать в болото!
19:49 3 марта