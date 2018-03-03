19:11 3 марта | Футбол — РФПЛ

КДК РФС может рассмотреть поведение болельщиков "Зенита" 7 марта

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что ближайшее заседание комитета состоится 7 марта.

Сегодня в матче 21-го тура чемпионата России "Зенит" - "Амкар" (0:0) болельщики хозяев пели оскорбительную песню в адрес нападающего гостей Аарона Оланаре, а также бросили на поле файер, который упал рядом с голкипером пермяков Артуром Нигматуллиным.

- Ближайшее заседание комитета пройдет 7 марта, - сказал Григорьянц. - Мы получим рапорт делегата матча, проведем заседание, и после него состоится брифинг, где вы узнаете все итоги. Мы продолжаем работать по этой схеме. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч "Зенит" - "Амкар" был приостановлен из-за файера в штрафной Нигматуллина

Зенит - Амкар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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merniloskut

Валить болото на пять домашних прозябаний!

23:36 3 марта

SSergey

Надеюсь решение будет строгим, но справедливым.

20:19 3 марта

Duckhunter68

Закрыть Вираж до конца сезона, и пусть гаттузик и такие же как он файероносцы смотрят игры Зенита по ТВ с комментарием ГСО!

20:10 3 марта

kolos249

Даунам с файерами - пожизненный запрет на посещение стадионов! Независимо от клубной принадлежности!

20:06 3 марта

VentoR

Закатать в болото!

19:49 3 марта

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