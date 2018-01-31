КДК повторно рассмотрит "дело Денисов - Вернблум"

КДК РФС повторно рассмотрит эпизод из матча 16-го тура премьер-лиги "Локомотив" – ЦСКА (2:2), когда на 92-й минуте встречи Игорь Денисов упал на газон после контакта с Понтусом Вернблумом. Камеры тогда не дали четкого ответа, ударил ли швед хавбека железнодорожников.

По трансляции видно, что полузащитник ЦСКА бежал к сопернику, собиравшемуся сделать передачу в штрафную площадь. Швед подбежал, сделал движение правой рукой, пробежал рядом с Денисовым – тот через мгновение упал на газон.

– После матча "Локомотив" – ЦСКА в ноябре КДК рассматривал эпизод с участием Игоря Денисова и Понтуса Вернблума, – сказал глава КДК Артур Григорьянц. – Тогда к нам обращался "Локомотив", и мы рассмотрели ситуацию. Приняли решение, что арбитр эпизод оценил, а это уже уже не в юрисдикции Контрольно-дисциплинарного комитета. "Локомотив" после этого решения обратился в апелляционный комитет РФС. Он в свою очередь принял решение еще раз рассмотреть тот эпизод.