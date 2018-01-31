КДК повторно рассмотрит "дело Денисов - Вернблум"

КДК РФС повторно рассмотрит эпизод из матча 16-го тура премьер-лиги "Локомотив" – ЦСКА (2:2), когда на 92-й минуте встречи Игорь Денисов упал на газон после контакта с Понтусом Вернблумом. Камеры тогда не дали четкого ответа, ударил ли швед хавбека железнодорожников.
По трансляции видно, что полузащитник ЦСКА бежал к сопернику, собиравшемуся сделать передачу в штрафную площадь. Швед подбежал, сделал движение правой рукой, пробежал рядом с Денисовым – тот через мгновение упал на газон.
– После матча "Локомотив" – ЦСКА в ноябре КДК рассматривал эпизод с участием Игоря Денисова и Понтуса Вернблума, – сказал глава КДК Артур Григорьянц. – Тогда к нам обращался "Локомотив", и мы рассмотрели ситуацию. Приняли решение, что арбитр эпизод оценил, а это уже уже не в юрисдикции Контрольно-дисциплинарного комитета. "Локомотив" после этого решения обратился в апелляционный комитет РФС. Он в свою очередь принял решение еще раз рассмотреть тот эпизод.
Мы получили письмо из апелляционного комитета и теперь анализируем его решение, готовимся к новому заседанию. (Андрей СИЗЯКИН)
Семь ветров
Клоуны)) Уже отмазали Понтуса, поздно боржоми хлебать, придется повторно мазать...
15:16
Красно-желтый конь
Тёлочки опять плачут. Мерзкий Денисов сам далеко не ангел, если что.
14:26
Несвин
Подло как-то со стороны Локомотива. Затряслись поджилки.Видимо сущность этого Геркуся такова. Ну и Сухина отрабатывает свою зарплату
14:12
Гаттузо Крут!!!!!!#!
сухина не зря свой хлеб в Локо хавает! Факт.
13:43
nobrainnopain
Локо не может - КДК поможет)
13:08
Vladimir555
вернблум уже озверел от безнаказанности
12:58
Tribunal Z
да пусть 4 матча дисквалификации Вернблум получит, что за ерунда такая, сколько можно его несдержанность терпеть!
12:58
Vlаdimir
Локомотив боится что ЦСКА их догонит? Бред какой-то.
12:18
shpasic
ахаха)) Геркус с Ротенбергом взялись за дело))
12:01
WildCat-2k
А чего не рассмотреть эпизоды, произошедшие, например, в сентябре, или в августе??? Че за бредятина?! Лавры ВАДы покоя не дают?! В прошлом копаться начинаем ради достижения каких-то подковерных целей???
11:47