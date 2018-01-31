11:29 | Футбол — РФПЛ

КДК повторно рассмотрит "дело Денисов - Вернблум"

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КДК РФС повторно рассмотрит эпизод из матча 16-го тура премьер-лиги "Локомотив"ЦСКА (2:2), когда на 92-й минуте встречи Игорь Денисов упал на газон после контакта с Понтусом Вернблумом. Камеры тогда не дали четкого ответа, ударил ли швед хавбека железнодорожников.

 
Игорь ДЕНИСОВ vs Понтус ВЕРНБЛУМ.Вернблум ударил еще и Денисова?

По трансляции видно, что полузащитник ЦСКА бежал к сопернику, собиравшемуся сделать передачу в штрафную площадь. Швед подбежал, сделал движение правой рукой, пробежал рядом с Денисовым – тот через мгновение упал на газон.

– После матча "Локомотив" – ЦСКА в ноябре КДК рассматривал эпизод с участием Игоря Денисова и Понтуса Вернблума, – сказал глава КДК Артур Григорьянц. – Тогда к нам обращался "Локомотив", и мы рассмотрели ситуацию. Приняли решение, что арбитр эпизод оценил, а это уже уже не в юрисдикции Контрольно-дисциплинарного комитета. "Локомотив" после этого решения обратился в апелляционный комитет РФС. Он в свою очередь принял решение еще раз рассмотреть тот эпизод.

Мы получили письмо из апелляционного комитета и теперь анализируем его решение, готовимся к новому заседанию. (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Семь ветров

Клоуны)) Уже отмазали Понтуса, поздно боржоми хлебать, придется повторно мазать...

15:16

Красно-желтый конь

Тёлочки опять плачут. Мерзкий Денисов сам далеко не ангел, если что.

14:26

Несвин

Подло как-то со стороны Локомотива. Затряслись поджилки.Видимо сущность этого Геркуся такова. Ну и Сухина отрабатывает свою зарплату

14:12

Гаттузо Крут!!!!!!#!

сухина не зря свой хлеб в Локо хавает! Факт.

13:43

nobrainnopain

Локо не может - КДК поможет)

13:08

Vladimir555

вернблум уже озверел от безнаказанности

12:58

Tribunal Z

да пусть 4 матча дисквалификации Вернблум получит, что за ерунда такая, сколько можно его несдержанность терпеть!

12:58

Vlаdimir

Локомотив боится что ЦСКА их догонит? Бред какой-то.

12:18

shpasic

ахаха)) Геркус с Ротенбергом взялись за дело))

12:01

WildCat-2k

А чего не рассмотреть эпизоды, произошедшие, например, в сентябре, или в августе??? Че за бредятина?! Лавры ВАДы покоя не дают?! В прошлом копаться начинаем ради достижения каких-то подковерных целей???

11:47