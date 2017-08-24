КДК оштрафовал врача "Краснодара" на 50 тысяч и дисквалифицировал на один матч за неспортивное поведение в адрес судьи

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать на 50 тысяч рублей врача "Краснодара" Дмитрия Габелко. Кроме того, он будет дисквалифицирован за неспортивное поведение в адрес главного арбитра встречи с "Ростовом" (0:0) на один матч.

- По матчу "Ростов" - "Краснодар": на 43-й минуте встречи из технической зоны были удалены начальник команды Ермохин и главный врач Габелко - за физическое воздействие на судью матча, - сказал Григорьянц. - За это следует автоматическая дисквалификация на одну игру. Мы просмотрели видео этого момента, получили дополнительный рапорт от судьи, а также объяснительные от участников. КДК не увидел физического воздействия на судью, однако неспортивное поведение присутствовала. Врач оштрафован на 50 тысяч рублей и дисквалифицирован на один матч, начальник команды дисквалифицирован на одну встречу без штрафа. Доктор и начальник после матча извинились перед Вилковым, а также перед КДК. (Павел ГУРЕВИЧ)