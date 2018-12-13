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КДК оштрафовал "Ростов" на 100 тысяч рублей, "Крылья" – на 50 тысяч

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сказал журналистам, что по итогам матча 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов"  "Ростов" оштрафован на 100 тысяч рублей. Наказание последовало из-за того, что два игрока дончан, Рагнар Сигурдссон и Александр Гацкан, получили красные карточки.

– У "Ростова" два удаления в одном матче, штраф – 100 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – Болельщики "Крыльев Советов" скандировали нецензурные выражения в адрес "Ростова". Это третье нарушение, штраф – 30 тысяч рублей. На 83-й минуте игры болельщики самарцев бросали на поле снежки, это было видно даже в трансляции. Штраф – 20 тысяч рублей. (Андрей Михайлов)

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