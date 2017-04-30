Каряка вместо Гаджиева рассказал об игре "Амкара" с "Ростовом"

Тренер "Амкара" Андрей Каряка посетил пресс-конференцию после матча 26-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:1) вместо главного тренера команды Гаджи Гаджиева. Специалист отметил, что встреча получилась интересной.

– Гаджи Муслимович не может присутствовать, поэтому на пресс-конференции буду я, – сказал Каряка. – Игра получилась интересная, с неплохими подходами. Думаю, что используй мы момент в первом тайме, нам было бы полегче. Но мы понимали, куда ехали, "Ростов уже давно не пропускает. Мы хорошо провели первый тайм, но удаление поломало защитную линию, и мы пропустили необязательный гол. В целом ребята бились, старались, и я хочу похвалить свою команду.

– Почему Йовичич так грубо сыграл в моменте с удалением?

– Думаю, что специально он не мог идти так грубо. Скорее всего, дело в том, что Байрамян сыграл очень быстро, и Йовичич просто не успел, и попал прямой ногой. Однако думаю, что прямая красная при негрубой игре выглядит нелогично.

– Вы уже успели посмотреть момент с голом?

– Да, там вопросов нет, вне игры не было. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"

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