Каррера сравнил игроков "Спартака" с гладиаторами

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил удовлетворение победой в матче 15-го тура премьер-лиги с "Тереком" (1:0). Итальянский специалист отметил волевые качества своих подопечных. Красно-белые завершили первый круг чемпионата России на первом месте.
– Это мы, – написал на своей странице в Instagram Каррера под коллажем, на котором изображен баннер красно-белых, радующаяся после гола команда и гладиатор. – Один за всех, и все за одного! Самоотдача и чувство причастности!
баламошка
Это и нужно Спартаку. Выцарапывать матчи. Раньше этого не хватало. Годы этого не хватало. Состав у Спартака слабее Зенита, но пока на первом месте благодаря самоотдаче. Почему раньше этого не было? Фиг знает. Пропускали пачками при любых тренерах (что российских, что нет), а сейчас бодаются. Видимо Массимо охмурил их пастой, хотя раньше него другой итальянец, более заслуженный (Невио Скала) не смог. А то что говорят про багаж Аленичева, то это бред из бреда. Знаю я как бы закончились при нём матчи с Газовиком, Амкаром и Тереком. Хрен бы и 3 очка в сумме набрали. Насмотрелся. Помню. Естественно Дмитрию Анатольевичу успехов, но трио от Федуна (или от спартаковских фанатов) на тренерской скамейке заранее было смертеподобным. Порадовал сегодня Фернандо. На 80 каких-то минутах стелился в подкатах. Где это видано, чтобы бразилец такое в РФПЛ творил? Хорошо бы, чтоб так было и дальше. Уверен, что не только я, но и все болельщики ЦСКА и Зенита хотят чемпионства Спартака в этом сезоне. Кроме Дзюбы-дуплоида.
04:41