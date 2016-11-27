Каррера сравнил игроков "Спартака" с гладиаторами

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил удовлетворение победой в матче 15-го тура премьер-лиги с "Тереком" (1:0). Итальянский специалист отметил волевые качества своих подопечных. Красно-белые завершили первый круг чемпионата России на первом месте.

– Это мы, – написал на своей странице в Instagram Каррера под коллажем, на котором изображен баннер красно-белых, радующаяся после гола команда и гладиатор. – Один за всех, и все за одного! Самоотдача и чувство причастности!