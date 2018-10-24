Каррера рассказал, какое блюдо могут готовить в память о нем болельщики "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве заявил, что в будущем приедет в Москву в качестве туриста.

- В Москве итальянцы оставили серьезный след. Архитекторы строили Кремль. Какой памятник вам больше нравится? И какое итальянское блюдо лучше всего будет приготовить болельщикам, чтобы вспомнить о вас? - вопрос тренеру.

- Блюд очень много! Особое блюдо – спагетти карбонара. Вот пусть его готовят болельщики. А что касается памятников, то Москва – очень красивый город. Каждый день столько всего интересного. Постоянно что-то открываешь: новые улицы, новые районы. Даже если не вернусь в Россию в качестве тренера, приеду сюда туристом. (Дмитрий Зеленов)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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