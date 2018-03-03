Карпина назвали Газзаевым. Видео

На пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Ростов" (3:1) представитель пресс-службы гостей по ошибке назвал главного тренера своей команды Валерия Карпина Валерием Газзаевым.

– Газзаев? – с улыбкой переспросили Карпин и журналисты.

Представитель пресс-службы "Ростова" не сразу понял свою ошибку, озадаченно посмотрев на Карпина. После чего извинился и поправил себя, еще раз – уже правильно – представив нового тренера ростовской команды. (Екатерина ПОТАПОВА)