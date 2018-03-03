22:19 3 марта | Футбол — РФПЛ

Карпина назвали Газзаевым. Видео

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На пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России "Краснодар""Ростов" (3:1) представитель пресс-службы гостей по ошибке назвал главного тренера своей команды Валерия Карпина Валерием Газзаевым.

– Газзаев? – с улыбкой переспросили Карпин и журналисты.

Представитель пресс-службы "Ростова" не сразу понял свою ошибку, озадаченно посмотрев на Карпина. После чего извинился и поправил себя, еще раз – уже правильно – представив нового тренера ростовской команды. (Екатерина ПОТАПОВА)

Краснодар - Ростов

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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Jean4

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