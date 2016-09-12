23:02 12 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Карлос Самбрано: "Рубин" мог обыграть "Урал" со счетом 7:0"

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Защитник "Рубина" Карлос Самбрано в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что в матче 6-го тура чемпионата России с "Уралом" (3:1) казанцам не хватило удачи для реализации голевых моментов. По его словам, "рубиновые" могли забить тульскому клубу 6 или 7 мячей.

- Что скажете о предстоящем сопернике, "Зените"?

- На самом деле счет - не настолько принципиальная вещь в том матче, который сыграл "Зенит". "Зенит" - это серьезная команда, но я считаю, что "Рубин" - тоже хорошая команда, хотя мы и новый коллектив. Мы все настраиваемся на этот матч и постараемся показать достойную игру. Сегодня тоже могли выиграть со счетом и 6:0, и 7:0, у нас было достаточно голевых моментов, но нам просто не хватило удачи для реализации.

- Особенно Жонатасу?

- На самом деле таков футбол, и мы надеемся, что в следующем матче он распечатает ворота соперника.

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/news_items/6132-karlos-sambrano-segodnya-my-mogli-vyigrat-i-7-0

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sailor1990

"По его словам, "рубиновые" могли забить тульскому клубу 6 или 7 мячей." Почему тульскому?

23:41 12 сентября

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