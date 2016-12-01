Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота "Амкара"

На 48-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Анжи" – "Амкар" при счете 1:1 арбитр Сергей Карасев усмотрел фол в действиях Гола, боровшегося с Маевским, и назначил 11-метровый в ворота гостей. Пенальти можно отнести к категории "легковесных" – такой термин в свое время использовал член судейского комитета УЕФА Николай Левников.
Акцентированного сильного толчка со стороны Гола не было. А Маевский, почувствовав касание соперника, упал. На мой взгляд, 11-метровый назначен ошибочно. (Александр БОБРОВ)
Platinum1991
Пенальти был 100%. Соперник корпусом сбивал игрока в надежде, что судья не заметит! Этот приём игроки применяют не только в штрафной, но и за пределами! Маленькая футбольная хитрость, которая позволяет выдать ТОЛЧОК за игру в рамках правил! Судья Карасёв об этом знает и верно среагировал на нарушение! Пусть игроки не пытаются обмануть судью, а играют в рамках правил! Пенальти был 100%.
22:58
muxaizsochi
Тяжелее всего в декабре на поле судьям.
22:56
Ivenhoe
Анжи сейчас хорош, но не надо ему помогать.
22:53
ИНК
Да ладно.Анжи просто победил по делу.А твой взгляд это твое непонимание игры.
22:33
spartak ekspress
это рфпл расслабься
22:16