Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота "Амкара"

На 48-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Анжи" – "Амкар" при счете 1:1 арбитр Сергей Карасев усмотрел фол в действиях Гола, боровшегося с Маевским, и назначил 11-метровый в ворота гостей. Пенальти можно отнести к категории "легковесных" – такой термин в свое время использовал член судейского комитета УЕФА Николай Левников.

Акцентированного сильного толчка со стороны Гола не было. А Маевский, почувствовав касание соперника, упал. На мой взгляд, 11-метровый назначен ошибочно. (Александр БОБРОВ)