21:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота "Амкара"

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На 48-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Анжи""Амкар" при счете 1:1 арбитр Сергей Карасев усмотрел фол в действиях Гола, боровшегося с Маевским, и назначил 11-метровый в ворота гостей. Пенальти можно отнести к категории "легковесных" – такой термин в свое время использовал член судейского комитета УЕФА Николай Левников.

Акцентированного сильного толчка со стороны Гола не было. А Маевский, почувствовав касание соперника, упал. На мой взгляд, 11-метровый назначен ошибочно. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Platinum1991

Пенальти был 100%. Соперник корпусом сбивал игрока в надежде, что судья не заметит! Этот приём игроки применяют не только в штрафной, но и за пределами! Маленькая футбольная хитрость, которая позволяет выдать ТОЛЧОК за игру в рамках правил! Судья Карасёв об этом знает и верно среагировал на нарушение! Пусть игроки не пытаются обмануть судью, а играют в рамках правил! Пенальти был 100%.

22:58

muxaizsochi

Тяжелее всего в декабре на поле судьям.

22:56

Ivenhoe

Анжи сейчас хорош, но не надо ему помогать.

22:53

ИНК

Да ладно.Анжи просто победил по делу.А твой взгляд это твое непонимание игры.

22:33

spartak ekspress

это рфпл расслабься

22:16

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