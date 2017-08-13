09:50 | Футбол — РФПЛ

Карадениз и Жемалетдинов – в атаке "Рубина" на матч со "СКА-Хабаровск"


Гекдениз Карадениз и Рифат Жемалетдинов вошли в стартовый состав "Рубина" на матч 6-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск".

Полностью состав "Рубина" выглядит следующим образом:

Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сорокин, Гранат, Бауэр, Мвила, Оздоев, Рочина, Карадениз, Жемалетдинов.
Состав "СКА-Хабаровск":

Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Габулов, Никифоров, Наваловский, Дедечко, Федотов, Маркович.

Напомним, матч "СКА-Хабаровск" – "Рубин" состоится 13 августа, начало игры – 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

 

Дополнительная информация

http://rfpl.org/match/match_11978.html

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