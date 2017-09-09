Калачев сравнял счет в матче "Ростов" - "Арсенал", реализовав пенальти

Капитан "Ростова" Тимофей Калачев сравнял счет в матче 9-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" - 2:2. Белорусский полузащитник на 85-й минуте реализовал пенальти за фол Максима Беляева на Александре Бухарове. Калачев пробил в правый от себя угол, тогда как голкипер туляков Владимир Габулов дернулся в противоположную сторону.
Отметим, что для 36-летнего хавбека этот гол стал четвертым в девяти матчах чемпионата страны-2017/18 (третьим - с пенальти).
- Ростов
- Тимофей Калачев
- Александр Бухаров (футбол)
- Владимир Габулов
- Максим Беляев (футбол)
- Арсенал Тл