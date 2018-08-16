Как "Урал" готовится к "Зениту". Видео

"Урал" в официальном Твиттере опубликовал видео тренировки перед матчем 4-го тура чемпионата России против "Зенита". "Наша команда отрабатывает тактику на матч", - говорится в описании к ролику.

Матч "Зенит" - "Урал" состоится 19 августа в Санкт-Петербурге, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Урал".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам