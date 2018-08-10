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Как прошел первый день Смолова в "Локомотиве". Видео


В четверг, 9 июля, "Локомотив" объявил о переходе нападающего "Краснодара" Федора Смолова. По информации "СЭ", сумма трансфера составила 9 миллионов евро, а 28-летний игрок заключил с железнодорожниками 4-летнее соглашение

Нанесение номера на футболку, новая экипировка, подписание контракта, экскурсия по стадиону и музею - клубное телевидение "Локомотива" показало, как прошел первый день Смолова в новой команде. 

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Материалы сюжета: Федор Смолов перешел в "Локомотив"
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