Как прошел первый день Смолова в "Локомотиве". Видео

В четверг, 9 июля, "Локомотив" объявил о переходе нападающего "Краснодара" Федора Смолова. По информации "СЭ", сумма трансфера составила 9 миллионов евро, а 28-летний игрок заключил с железнодорожниками 4-летнее соглашение.

Нанесение номера на футболку, новая экипировка, подписание контракта, экскурсия по стадиону и музею - клубное телевидение "Локомотива" показало, как прошел первый день Смолова в новой команде.

Дядя Федор в "Локо". Самый скучный трансфер //

Федор Смолов: "Моя зарплата в "Локо" чуть меньше, чем в "Краснодаре", но…"