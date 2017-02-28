Кахор Муминов: "Жиркова считаю лучшим футболистом России за последние десять лет"

"СЭ" продолжает серию материалов, где видные эксперты в области трансферов и ведущие участники рынка анализируют итоги зимы-2016/17 и расклад сил в преддверии возобновления сезона РФПЛ. На этот раз интервью нашему изданию дал Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым, Федором Смоловым, братьями Александром и Михаилом Кержаковыми, Юрием Жирковым и Сергеем Игнашевичем.

– Если бы Жирков выучил английский, заиграл бы в "Челси"?

– Да он там играл. Здесь многое упирается в ментальность. Порой Юра оживает только тогда, когда речь заходит о его военной коллекции. А в целом я лично именно Жиркова считаю лучшим футболистом России за последние десять лет. Он на протяжении долгого времени держит уровень.

– Его считаете лучшим, а не Аршавина?

– Да, именно его. Хотя лучшие игры Андрея за "Арсенал" мы не забудем никогда. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Муминова