Кафельникову стыдно за фото тренировки "Спартака" с Глушаковым

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников возмущен фотографией с тренировки красно-белых. На переднем плане на снимок попал Денис Глушаков, который вернулся в основной состав команды. Ранее сообщалось о его конфликте с Массимо Каррерой​, который был уволен с поста главного тренера накануне.

"Братья красно-белые! Не знаю как вам,но почему-то от этой фотки стыдно мне", – написал Кафельников в Твиттере.