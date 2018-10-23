Кафельникову стыдно за фото тренировки "Спартака" с Глушаковым

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников возмущен фотографией с тренировки красно-белых. На переднем плане на снимок попал Денис Глушаков, который вернулся в основной состав команды. Ранее сообщалось о его конфликте с Массимо Каррерой, который был уволен с поста главного тренера накануне.
"Братья красно-белые! Не знаю как вам,но почему-то от этой фотки стыдно мне", – написал Кафельников в Твиттере.
Братья 🔴⚪️! Не знаю как вам,но почему-то от этой фотки стыдно мне pic.twitter.com/2uZd6z7h7f– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 23 октября 2018 г.
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